Átrajzolhatja a felmelegedés a világ kávétérképét

Teljesen átrajzolhatja a világ kávétermesztési térképét az éghajlatváltozás - írta a Vg.hu. A lap cikke emlékeztetett arra, hogy legtöbb kávét a trópusi hegyvidéki régiókban termesztik, a babok minősége nagyban függ a klimatikus viszonyoktól. Elkerülhetetlen, hogy a felmelegedés hatására kár keletkezzen. Az Euronews hírportálon megjelent elemzés szerint az emelkedő hőmérséklet miatt a jelenleg kávétermesztésre használt földek ötven százaléka alkalmatlanná válhat a termesztésre.

A termőterület visszaszorulásával a világ kávépiaca is szűkülni fog. Fotó: 123rf



Mindez a kávétermesztésben élen járó országok gazdaságára is súlyos hatással lesz. Többek között Mexikó, El Salvador, Nicaragua, Brazília, India és Madagaszkár gazdasága is megreccsenhet a csökkenő kávétermesztés miatt. A szűkülő kínálat miatt jelentősen emelkedhet a kávé ára, s az is könnyen elképzelhető, hogy egyes fajtákból hiány alakul ki a világpiacon.

A globális kávépiac értéke ugyanis jelenleg 458 milliárd euróra tehető. A termesztés visszaszorítását azonban Európa is megérzi majd, hiszen épp a mi kontinensünk számít a világ egyik legnagyobb kávéfelvásárlójának.

A növények hosszú élettartama komoly kihívás elé állítja az ágazat szereplőit, a kávécserjék termőre fordulásához ugyanis több évnek kell eltelnie, miközben a világban található kávéültetvények jelentős része már túl van a csúcsidőszakon. A kávécserje jellemzően a trópusi hegyvidéki régiókban honos, a hőmérséklet emelkedésével azonban egyre magasabbra kellene áttelepíteni a növényeket ahhoz, hogy a termőképességük ne változzon. Mindez azonban jelentős erdőirtással járhat.

A svájci Nestlé-csoporthoz tartozó Nespresso korábbi közleménye szerint Etiópiában az emelkedő hőmérséklet hatására már több ezer hektár kávéültetvény veszett oda, ezért a kormány arra ösztönzi a gazdákat, hogy a kávétermesztést magasabban lévő területekre helyezzék át. Ez azonban rendkívül káros következményekkel jár.

A legnagyobb veszélyben az arabica kávé van. Ennek a fajtának a virágzásához ugyanis 18 és 21 Celsius-fok közötti hőmérsékletre és meghatározott mennyiségű esőre van szükség. A termelők elkezdték keresni az alternatív módszereket, egyesek szerint a kávétermesztés jövője a beltéri ültetvények kialakításával biztosítható.

A vertikális termelés és a beltéri gazdálkodás esetében ugyanis jól kontroll alatt tartható a hőmérséklet, a vízmennyiség, a páratartalom és a növények tápanyagellátása, cserébe olyan mértékű beruházást igényel, amelyet a kisebb gazdálkodók biztosan nem tudnak megfinanszírozni. Mindemellett a hidropóniás rendszerek és az üvegházak jelentős energiaigénye miatt az ültetvények fenntartása is komoly összeget emésztene fel.

Egy másik elképzelés szerint a termesztett kávé fajtáján kellene változtatni. A szakemberek szerint a közkedvelt arabica és robusta típusok helyett a libériai kávé felé kellene terelni a világ kávétermesztését.

Ez utóbbi faj termése jóval nagyobb a közismert típusokénál, a gyümölcshúsa vastagabb, és nem utolsósorban sokkal ellenállóbb a változékony klímával szemben. A harmadik lehetőség kecsegtethet a legkedvezőbb eredménnyel. Egyes kutatók szerint ugyanis a kávécserjéket vissza kellene vinni a természetbe, ahova tartoznak. Rendezett ültetvények helyett őserdei, fákkal borított környezetben sokkal jobban éreznék magukat a növények. A környező fák ugyanis védelmet nyújthatnak a kávécserjéknek az erős széllel és a nappal szemben, és javítják a talaj minőségét is. Az új öntözési módszereknek szintén kulcsszerepük lehet a termesztési körülmények javításában.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Europress/AFP)