Szabados Richárd egyszerre cáfolt és értett egyet néhány kkv-s gondolattal

Az adminisztratív terheket nem szabad lebecsülni, sőt ezek csökkentésével foglalkozni kell – reagált Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub (MAPI) vezetőjének a kkv-ról szóló interjújára. Szabados 10 pontba szedte össze, hogy miben ért egyet Essősy gondolataival és miben nem. Az első pont szerint a mostani adóegyszerűsítési intézkedések több tízezer vállalkozás életét fogják megkönnyíteni,

így például a tao-előleg értékhatárának emelése 10-15 ezernek, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 5-10 ezernek, míg az egyéni vállalkozókat érintő intézkedések 80 ezernek, a kiva értékhatár-emelés 3-5 ezernek!

Szabados Richárd úgy fogalmazott: teljes mértékben cáfolom a gazdaságpolitika kiszámíthatóságával kapcsolatos kritikát, folyamatosan egyeztetünk a vállalatokkal, tanácsadókkal, szervezetekkel, pályázatírókkal, vállalkozásfejlesztési szervezetekkel. Soha ennyi látogatás, bevonás, véleménykikérés és beleszólás a döntésekbe és a részletek kialakításába nem volt még. Meghallgatjuk a szakmai véleményeket és be is építjük: pont a mostani 11 pontos adócsomag a legjobb példa erre.

Szabados ezt azért jegyezte meg, mert a MAPI vezetője szerint a Covid-járvány óta kiszámíthatatlan a hazai versenypiac.

Érdekességként Szabados azt is megjegyezte: tévhit, hogy a vállalkozásfejlesztésből hiányoznak az uniós források: az országosan elérhető, 0 százalékos kamatozású KKV Technológia Plusz Hitelprogramok, a vissza nem térítendő támogatást 0 százalékos hitellel kombináló Nemzeti Bajnokok Hitelprogram, továbbá a Mikro- és kisvállalkozások vissza nem térítendő támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban felhívások jelenleg is rendelkezésre állnak összesen még 400 milliárd forintos szabad kerettel! Az államtitkár azt is megjegyezte, nem igaz az az állítás, hogy nem fognak beindulni a beruházások! Az NGM támogatási programjainak elmúlt évi eredményei igazolják, hogy igenis van hajlandóság a kkv-szektorban a beruházásokra. Egy év alatt 43 500 vállalkozás igényelte a Széchenyi Kártya finanszírozás lehetőségeit.

A Demján-program elemeiben pedig eddig mintegy 30 ezer vállalkozás igényelt forrást vagy támogatást, ebből már 23 ezer vállalkozás részesült is összesen több mint 1 100 milliárd forint finanszírozásban vagy támogatásban.

Volt persze olyan gondolat is, amiben a két szakember egyetértett:

- A kkv-k a foglalkoztatottak közel kétharmadát alkalmazzák, így versenyképességük kulcsfontosságú. - Külön figyelmet kell fordítani a kicsi vállalkozásokra is, hiszen ők hátrányból indulnak a piacon, de a fő fókuszt a növekedési fázisban lévő cégekre kell tenni. - Nagyon is szükség van a vállalkozások támogatására, főleg a jelenlegi helyzetben, amikor bizonytalanság van, ha a vállalkozók úgy érzik, hogy magukra maradtak, akkor az nem épít ki bizalmat. - A kiszámíthatóság kulcskérdés, egy vállalkozás élete eleve tele van nehézségekkel, a külső környezet elmúlt években tapasztalt volatilitása pedig nem könnyíti meg a vállalkozók dolgát.



