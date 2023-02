Sem a termelők, sem a vásárlók nem számítanak az uniónak

Súlyos következményekkel járhat az európai baromfiágazatra nézve, ha megvalósulnának az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) minap megjelent tanulmányában foglalt javaslatok. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság tanácsadó szervezete a napokban tette közzé a csirkék és tojótyúkok állatjóléti feltételeinek javítását célzó javaslatait. A Brüsszelnek szánt ajánlások az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) minap megjelent tanulmányában az állatok jólétének növelése érdekében többek közt a szárnyasok csonkításának és a ketreces tojótartás betiltását szorgalmazzák.

Az európai uniós tojások 45-48 százaléka ketreces tartásból származik. Fotó: © Unger Tamás

Drasztikus változások jöhetnek

A radikálisnak nevezhető módosítási szándék hátterében minden bizonnyal az elmúlt években egyre erősebb állatvédőlobbi állhat. A ketreces tojótyúktartás már évek óta szúrja a zöldek szemét, néhány évvel ezelőtt pedig aláírásgyűjtést is szerveztek annak érdekében, hogy Brüsszel tiltsa be a ketreces tartást. A 2018-ban indult, End the Cage Age névre keresztelt polgári kezdeményezés elérte a célját, az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy öt éven belül törvényjavaslatot terjeszt elő a ketrechasználat fokozatos megszüntetésére és végleges betiltására.