Nélkülözhetetlen háztartási eszköz vagy XXI. századi divat?

Sokan vélekednek úgy, hogy manapság már mit sem ér a mosógép szárítógép nélkül. Pedig mielőtt az előállításában és működtetésében sem a legolcsóbb berendezést beszereznénk, érdemes átgondolni, valóban szükségünk van-e rá, mielőtt automatikusan elhisszük, hogy enélkül nem élhetünk kényelmes életet. De milyen szempontok alapján döntsük ezt el? S ha arra jutunk, hogy szükségünk van az újabb háztartási gépre, mi alapján válasszuk ki az igazit? Ezt a kérdést járta körbe a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) legfrissebb, a szárítógépek termékkategóriában készült terméktesztje során.

Mikor éri meg és mikor nem?

Ha nagy a lakásunk, esetleg még külön szárításra használható helyiség is van benne, sőt akár udvarra is tudunk teregetni, nem biztos, hogy nélkülözhetetlen a szárítógép. Remekül megszáradnak a ruháink a szabad levegőn, akár télen is.

Sok esetben – például, ha az udvaron is ki tudjuk teregetni a mosott ruhát – nem biztos, hogy érdemes szárítógépet venni Fotó: Europress/AFP/Virgine Lefour

Továbbá, akkor is érdemes elgondolkodnunk, hogy valóban igényli-e a háztartásunk a szárítógépet, ha nem mosunk gyakran és nincs olyan mennyiségű szárítani való ruhánk, amely megtölti a szerkezetet. Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen gépnek helyigénye is van, ami egy kisebb lakásban nem túl kényelmes. Miközben persze elektromos árammal működik, tehát még a havi számlán is spórolhatunk, ha nem ragaszkodunk hozzá – foglalta össze a TVE az első gondolatait.

Előfordulhat egy háztartásban, hogy heti három-öt vagy még több mosás is összejön. Ez már tetemes mennyiségű teregetni- és száradnivaló, amelynek a szárítása kicsi lakásban, erkély vagy udvar nélkül nehezen megoldható, anélkül, hogy ne essünk át folyamatosan a szárítón, vagy éppen ne lógjanak a fejünkre a kád feletti fregolin száradó ruhahegyek.

Ha a falak a lakás adottságaiból adódóan penészedésre is hajlamosak, akkor a nedves ruhák nem lesznek a lakás barátai

– fejtette ki Dénes Júlia, a TVE munkatársa, a teszt alapján. Ilyenkor megfontolandó beszerezni egy több szempont alapján megválasztott szárítógépet, hozzátéve: s ha már vásárolunk, érdemes olyat választanunk, amelyik a legjobban meg tud felelni a személyes elvárásainknak.

Mit vizsgáltak a tesztek során?

Mint megtudtuk, a TVE legutóbb új termékekkel frissítette a szárítógépek tesztjét, így ez alkalommal összesen már 13 márka 58 termékének laboratóriumi teszteredményeit hasonlította össze. A tesztelést nemzetközi szervezetekkel együttműködve az IEC 61121:2012 / EN 61121:2013 nemzetközi szabvány alapján hajtották végre.

Vizsgálták, hogy mennyire jól szárítanak, milyen a kondenzációs hatékonyságuk – ez az energiacímke bal alsó sarkában látható, és azt mutatja meg, hogy a ruhák szárítása közben mennyi nedvesség kerül a légtérbe –, a hétköznapi felhasználó számára egyszerű-e a készülék kezelése, mennyi áramot fogyaszt, a programjai milyen hangosak, mennyi a ciklusidejük külön-külön a vizsgált programokra vonatkozóan.

Mindegyik terméket pontosan ugyanazzal az automatizált módszerrel vizsgálják laboratóriumban, hogy az eredmények könnyen összehasonlíthatók legyenek.

Változatos eredmények

A vizsgált szárítógépek ára 125 ezer és 648 ezer forint között mozog. Az összesítésben hetvenszázalékos vagy afeletti eredményt elért termékek közül a legolcsóbbért is – a Sharp KD-NHH8S7GW2 típusért – 192 ezer forintot kérnek el a boltokban átlagosan. Jó hír, hogy 29 termék végzett összesítésben hetvenszázalékos vagy afeletti eredménnyel, viszont az is látszik, hogy nem mindegyik teljesít magas szinten a vizsgált kritériumok szerint.

– Az nem kérdés, hogy elvárjuk tőlük, hogy szárítsák meg a ruhákat. Ezen felül azonban gondoljuk át azt is, hogy mely szempontok fontosak még a számunkra, és nézzünk utána, melyik termék tudja majd azokat teljesíteni – tanácsolja Dénes Júlia.

A kategória abszolút győztese egy Miele termék, a Miele TWL780 WP, ami kiválóan szárít, de például a zajszintje, illetve a ruhák gyűrődési foka hagy kívánnivalót maga után. Míg más termékek, például a Bosch WQG233D1 összesítésben egy picit lemaradt, de a legkevésbé gyűrte össze a ruhákat a szárítási folyamat során.

Ha nem hobbink a vasalás, valószínűleg ez fontos szempont lehet számunkra. Illetve, nem utolsósorban a nyertes Miele termék 648 ezer forintos átlagáron érhető el, míg az említett Bosch szárítógép átlagosan 249 ezer forintoson. Zajszintügyben több Whirlpool termék teljesített a legjobban, ezek a legcsendesebb gépek. A Whirlpool FFT M11 82 például összesítésben ugyan jó eredményt ért el, de ha nem tudjuk a lakásnak egy eldugott, távoli zugába helyezni, nem biztos, hogy örömet okoz, ha gyakran kell hallgatnunk a búgó hangját. Energiafogyasztás szempontjából kifejezetten pozitív eredmények születtek. Csupán három Candy termék és a Klarstein Jet Set 2500 bizonyult energiavámpírnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP/Jeff Haynes)