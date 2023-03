Ne játssz a pénzzel! Vagy mégis?

– A közelmúltban zárult a kilencedik PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozói témahét rendezvénysorozat, amelyben a Pénziránytű Alapítványnak is jelentős szerepe van. Idén milyen témakörök álltak az események középpontjában?

– A rendezvénysorozat pénzügyes témája a „Korszerű pénzkezelés és digitális biztonság”, a vállalkozói kérdéskör pedig a „Gondolkozz és vállalkozz!” volt. Az idei PÉNZ7-et a Global Money Week és az European Money Week nemzetközi eseményeihez kapcsolódva március 6-tól 10-ig tartottuk, széles körű szakmai, piaci és kormányzati összefogással. A Belügyminisztérium projektvezetése mellett a PÉNZ7 együttműködő szakmai partnerei és szervezői a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Junior Achievement Magyarország Alapítvány (JAM) és a Pénziránytű Alapítvány volt.

A PÉNZ7 keretében iskolai körülmények között tarthattak a pedagógusok 45, illetve 90 perces rendhagyó tanórákat, akik a pénzügyi és a vállalkozói szektorban tevékenykedő szakemberek önkéntes segítségét is kérhették az órák megtartásához.

A pedagógusok pénzügyi ismeretterjesztő munkáját ebben a tanévben három korosztály (5–6., 7–8. osztály és a középiskola) számára készült, digitális eszközökkel kiegészített komplett óratervek, tanári útmutató és segédanyagok támogatták. A pénzügyi tananyagokat a Pénziránytű Alapítvány, a vállalkozói tananyagokat a JAM készíti évek óta. A témahéten rendhagyó tanórákat tartott többek között Varga Mihály pénzügyminiszter, Kandrács Csaba, az MNB alelnöke és Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke is.

Varga Mihály középiskolásoknak tart pénzügyórát a PÉNZ7 programsorozat keretében. Fotó: Trieber Júlia

– Európában egyedülálló eredményt mutat fel évről évre Magyarországon a PÉNZ7 programsorozat, amelyen 2015 óta több mint 1,4 millió diák vett részt. Idén hogyan sikerült?

– Idén 1118 iskola 145 ezer diákkal regisztrált, valamint 510 pénzügyi és vállalkozói önkéntes nyújtott segítséget a 12 500 rendhagyó órán. Számos kísérőesemény is színesítette az idei PÉNZ7-et, amelyek a rendezvénysorozat lezárulta után is folytatódnak. 2023-ban már hetedik alkalommal nyílik lehetőségük belekóstolni a diákoknak és tanároknak a tőzsde izgalmas világába a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Pénziránytű Alapítvány közös, ingyenes, online tőzsdejátékán, a Részvényfutamon. A verseny újdonsága, hogy már a 7. évfolyamtól be lehet kapcsolódni a játékba. Új fejlesztéssel is indultunk. A Medve Matek és a Pénziránytű együttműködésében PénzFutam szabadtéri játék keretében ismerkedhetnek meg a pénzügyi alapokkal a 4–14. évfolyamos diákok. Az ország több mint 160 pontján játszható csapatjáték során a szabadban oldhatnak meg érdekes pénzügyi feladványokat a játékosok. Egy egyszerű tanári regisztrációt követően akár az egész osztály részt vehet a 45 perces szabadtéri kalandban, március 8-tól 31-ig. Emellett további kísérőprogramok is színesítették a témahetet a GFM, a Magyar Bankszövetség vagy a JAM szervezésében. De ide sorolhatnám még a BankCode és a BankVelem PénzOkos Kupa versenyeket is.

– Milyen oktatási segédanyagokkal és képzésekkel támogatják a magyar pénzügyi tudatosság minél szélesebb körű terjesztését?

– A Pénziránytű Alapítvány elsősorban az iskolai keretek között zajló pénzügyi nevelést támogatja tankönyvei, kiadványai és programjai segítségével. A hatékonyság kulcsa a széles körű, gyakorlatorientált és játékos tudásátadás. A diákoknak már az óvodás kortól egészen az érettségiig minden évfolyamon van lehetőségük az alapvető pénzügyi ismeretekkel találkozni.

Ami most újdonság és mindenki számára igazi élményt kínál, az a 12. osztályosoknak szóló „Történelem és pénzügyek példatár”, amelyben szerepel a QR-kódja az Aranyvonat legendája című filmnek. Ebben a tanévben már több mint 570 ezer kiadványunk segíti a diákok pénzügyi nevelését, amelyeket idén is ingyenesen juttattunk el az iskolákba.

– Melyek az alaptankönyvek?

– A középiskolai pénzügyi nevelés alapeleme az Iránytű a pénzügyekhez című könyv. A könyv két része a családok életében előforduló gyakorlatias pénzügyi döntések mellett a vállalkozások alapításához, működtetéséhez és a pénzügyi intézményrendszerünk megértéséhez is segítséget nyújt. Emellett a tankönyv tananyagára épülő e-learning-portált is üzemeltetünk, ahol a pénzügyi nevelés gyakorlatorientált és játékos formáját igyekszünk kvízekkel, animációkkal, tanári magyarázatokkal kialakítani annak érdekében, hogy a hétköznapi pénzügyi döntésekhez közel hozzuk a diákokat. A tanárok pedig a portál segítségével követni tudják diákjaik előrehaladását a tananyagban. A Küldetések a pénz világában című általános iskolai tankönyvünk a Pénzügyi Hősképző varászlatos világába kalauzolja el a gyerekeket és pénzügyi kihívásokon keresztül segít megérteni a családi költségvetés készítésének, a megtakarításnak, vagy a korszerű pénzkezelésnek az alapjait. A tankönyv egy komplex edukációs program központi eleme is, amelynek kerettörténetére a Pénzügyi Hősképző címmel ingyenes mobilapplikáció és nyári táborok is épülnek. Mindkét tankönyvünk legújabb kiadása most már látványos kiterjesztett valóság megoldásokkal teszi még izgalmasabbá a pénzügyi nevelést. Ebben a tanévben pedig már 39 határon túli iskolákba – Szerbiába, Szlovákiába és Romániába – is eljutott 4000 ingyenes kiadványunk.

A Pénziránytű Alapítvány oktató jellegű játékain értékes ajándékokat lehet nyerni. Hergár Eszter (balra). Fotó: Pénzmúzeum

– Hogyan lehet hozzájutni ezekhez a tankönyvekhez?

– A kiadó KELLO hivatalos tankönyvrendelési portálján keresztül az intézmények ingyenesen rendelhetik meg a Pénziránytű Alapítvány szakemberei által fejlesztett tankönyveket és munkafüzeteket, de az akkreditált tankönyvek AR- (azaz kiterjesztett valóság) megoldásokkal bővített kiadásai az Pénziránytű Alapítvány honlapján is elérhetők. A 2016 óta megvalósult tartalomfejlesztés révén így összesen közel kétmillió ingyenes könyv és munkafüzet támogatta a pénzügyi kultúra iskolai fejlesztését. Tavaly pedig az általános iskolákra is kiterjesztettük a Pénziránytű Iskolahálózatot. Így már több mint 480 tagintézmény 16 ezer pedagógusának és 160 ezer diákjának olyan pályázati lehetőségeket biztosítunk, amelyekkel tovább bővíthetik pénzügyi nevelő munkájukat.

– Épp a közelmúltban jelentették be újabb bázisiskolák kialakítását...

– Annak érdekében, hogy a diákok lakhelyéhez közel is lehetőséget teremtsünk a mindennapi pénzügyi tudáshoz szükséges ismeretek elsajátítására, a MasterCarddal együttműködve, létrehoztuk a Bázisiskola programunkat. A bázisiskolák jól felszerelt, igényesen kialakított tantermeiben a meghívásos pályázaton nyertes intézmények Pénziránytű Alapítvány által felkészített közgazdász tanárai tartanak interaktív pénzügyi foglalkozásokat. A foglalkozások a régió általános és középiskolás diákcsoportjai számára ingyenesen érhetők el. A tavalyi tanévben több mint 3700 diák vett részt a Pénziránytű Bázisiskolák 180 gyakorlatias foglalkozásán.

Ebben a tanévben – a korábbi hat helyett már országszerte kilenc helyszínen –Debrecen, Dunaújváros, Győr, Kisújszállás, Szeged és Veszprém mellett Budán, Pesten és Kaposváron is – várjuk a 7–12. évfolyamos diákcsoportokat. A korábban elérhető korszerű pénzkezelés és pénzügyi tervezés, költségvetés témakörök mellett a 2022/2023-as tanévtől a pénzügyi intézmények és tőzsde világába is betekintést nyerhetnek a tanulók. A budai és pesti bázisiskolák foglalkozásait pedig már az intézmények Pénzügyi tudás otthona termei mellett a Pénzmúzeum épületében is tartják.

– Milyen órák keretében tanítják az iskolákban a pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó tananyagot?

– A Nemzeti alaptanterv (Nat) elsősorban a matematika-, a környezetismeret-, természetismeret és földrajz-, életvitel-, technika-, valamint eddig a történelemórákba építve adott lehetőséget a pénzügyi ismeretek átadására. A következő tanévtől pedig hangsúlyosan kap majd szerepet a 8. és 12. osztályos állampolgári ismeretek tantárgy keretén belül. Készen állnak a tankönyvek, a Pénziránytű Alapítvány pedig korábban is gyakorlatias tankönyvek, munkafüzetek készítésével és kiegészítésével támogatta az ismeretátadást, valamint az állampolgári ismeretek tantárgyhoz is készül már a gyakorlatias munkafüzet.

– Közismert, hogy a Pénziránytű Alapítvány tanárokat is képez. Milyen formában?

– A tanárok szakmai és módszertani felkészítését is feladatunknak tartjuk, hiszen a pénzügyi nevelő munkában stratégiai szövetségeseink a tanárok. Ezért ingyenes képzésrendszert alakítottunk ki, amelyet folyamatosan fejlesztünk és akkreditáltatunk, és igyekszünk a digitális kihívásoknak is megfelelni. Az Oktatási Hivatal (OH) és az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) által is akkreditált Új lehetőségek a pénzügyi nevelésben 40 órás blended (fele jelenléti, fele home-office) ingyenes tanárképzés a mindennapi pénzügyi döntésekhez szükséges területek szakmai alapjaival ismerteti meg a tanárokat. A képzés elvégzését követően a pedagógusok és az oktatók a továbbképzési kötelezettségükbe elszámolható 40 kreditről szóló tanúsítványt kapnak. Az aktuális PÉNZ7 témájához is kapcsolódó, IKK akkreditált 20 órás Pénziránytű Online Digitális Akadémiánk idén is nagyon népszerű volt. A képzés során a tanárok megismerhetik az oktatásban leghatékonyabban alkalmazható digitális eszközöket, emellett bemutatjuk nekik, hogy tudják akár ezen alkalmazások segítségével a mindennapi pénzügyeket beépíteni a tanórákba. Az új fejlesztésű, a szakképzésben oktatók négyévenkénti továbbképzési kötelezettségébe beszámítható „Középiskolások pénzügyei”, 10 órás blended képzésünk pedig a szakképzésben tanuló diákok osztályfőnökeinek, szaktanárainak mutatja meg, hogy segíthetik tanulóikat az önálló jövedelem okos felhasználásához, megismertetve a korszerű pénzkezelés eszközeit, valamint a pénzügyi tervezés és megtakarítások lehetőségeit a középiskolás korosztállyal.

– Milyen visszajelzéseket kapnak?

– Egyre több visszajelzés érkezik az iskolákból, hogy a szülők is szívesen fogadják tananyagainkat. Tízből kilenc diák pedig kifejezetten igényli, hogy az iskolában is kapjanak pénzügyi ismereteket. A fiatalok között az oktatásnak köszönhetően is egyre több a pénzügyileg tudatos diák. A középiskolások egyes kérdéseknél még a felnőtteknél is tudatosabbak.

– Mikor érdemes kezdeni a pénzügyi tudatosság oktatását?

– Minél előbb. A tudás átadásának három fő forrása lehetséges: a megfelelő családi minták, az iskolai keretek közötti nevelés és az iskolán kívüli, szervezett edukáció.

Warren Buffett szerint az egyik legnagyobb hiba, amit szülők elkövethetnek, ha a pénzről való tanítással megvárják, amíg gyerekeik tizenévesek lesznek. Cambridge-i kutatók tanulmánya szerint is hétéves korra már kifejlődik, illetve fejleszthető több olyan alapkészség, amely kapcsolódik a későbbi pénzügyi viselkedésformákhoz.

A gyermekek szociálisan tanulnak, így rendkívül fontos a szülők, az őket körülvevő felnőttek szerepe. Az iskolai keretek között zajló pénzügyi nevelés pedig mindezt kiegészíti, rendszerbe foglalja, hogy azok a gyerekek is felkészülhessenek a mindennapi pénzügyi döntésekre, akiknek nincs lehetőségük ellesni a megfelelő mintákat a családban.

– Születésnapot is ünnepeltek a minap: egyéves lett a Pénzmúzeum. Hogy telt az első év?

Csak az idei egyéves születésnap napján – március 15-én – 1960 vendég látogatta meg a Pénzmúzeumot. Fotó: Pénzmúzeum

– Nagyon népszerű a múzeum. Az iskolás csoportok a kiállítás mellett gyakorlati programokban és múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vehetnek, délutánonként és hétvégén pedig a családokat várjuk sok szeretettel. 2023. március 15-ig bezárólag 83 606 látogatója volt a múzeumunknak, csak a március 15-i születésnapon 1960 vendég látogatta meg a Pénzmúzeumot. Összesen 1820 iskolás csoportot fogadtunk az év során és körükben a legnépszerűbb három játékelem a 12,4 kg-os aranyrúd megemelése, a bankjegynyomtatás és a bankszéf kinyitása volt.

– Tizenöt év munkája van mögöttük. Mennyire tanulékonyak a magyar gyerekek a pénzügyek terén?

– A Pénziránytű Alapítvány 2010 óta már hat alkalommal mérte fel a magyar lakosság pénzügyi tudatosságát. Ebből négy az OECD nemzetközi méréseihez kapcsolódott, ezeket pedig két, azonos módszertanon alapuló, de szűkebb körű reprezentatív kutatás is kiegészítette. Hamarosan napvilágot lát a 2022-es nemzetközi mérések összefoglaló tanulmánya is.

A korábbi évek adatai alapján azonban összességében elmondható, hogy a magyar lakosság pénzügyi tudása az OECD átlagának megfelelő. Lassú, de folyamatos a pénzügyi tudatosság növekedése. Ám van még mit tennünk.

A pénzügyi magatartás, azaz az ismeretek alkalmazása tekintetében jelentősebb elmaradás tapasztalható. Az attitűdjeinket vizsgálva ugyanakkor Magyarország átlag felett teljesít. A Covid–19 pedig rávilágított, mennyire fontos mindennapjainkban a pénzügyi tudatosság: a járvány alatt megduplázódott a pénzügyeiket tudatosan tervezők aránya, amihez feltehetően hozzájárult a koronavírus által okozott anyagi bizonytalanság és a megélhetési gondok leküzdése is.

– Sűrű programokkal indult az idei első negyedév, hogyan folytatódik?

– Idén ünnepeljük Neumann János születésének 120 évfordulóját. Március 15-én indult, és hat hónapon keresztül tart az a verseny, amelynek során két kategóriát hirdettünk, ennek értelmében középiskolások és egyetemisták mérhetik össze tudásukat. A feladatok pénzügyi, matematikai jellegűek, valamint Neumann János munkásságával kapcsolatosak. Az értékes tárgynyeremények mellett a felsőoktatási kategória nyertese részt vehet abban a Kecskeméti Neumann János Egyetemen folyó kísérletben is, amellyel egy napenergiával működtetett autót hoznak létre.

Borítókép: Hergár Eszter, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, a Pénzmúzeum igazgatója (Fotó: Kurucz Árpád)