Nehéz helyzetben a kertészetek

Nem kerülte el a drágulás a kertészetekben használt eszközöket sem, a különböző inputanyagok – a vetőmagok, a műtrágya –, a munkabérek és az energia mellett a termeléshez használt gépek és berendezések áremelkedése is súlyos terhet ró az ágazatban dolgozókra. Egy minap megjelent kutatás eredményei szerint bizonyos eszközök ára nagyot ugrott egy év alatt.

Az AndaMédia felmérésében részt vevő mezőgazdasági szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy átlagosan 30 százalékkal kerülnek többe ma a kertészeti eszközök, mint tavaly ilyenkor. Egyes termékek ára ugyanakkor ennél is jelentősebb mértékben, akár 50 százalékkal is emelkedett.

Pelikán Márton, a BpGÉP kertészeti gépkölcsönző ügyvezetője szerint a folyamat több tényezőre vezethető vissza. A gépészeti, fémipari alapanyagok és szerszámok drágulása hasonló a háztartási gépek árváltozásához, hiszen a beszállítói láncok ugyanúgy a technológiai iparban működnek. Ebben a szektorban is felütötte a fejét az infláció, az ukrajnai háború pedig rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja a gazdasági helyzetet. Az ügyvezető véleménye szerint ugyanakkor a kertészeti eszközök esetében a háztartási gépeknél tapasztalt drágulás mértékét is meghaladta az áremelkedése. Mindez a kisgazdákat és a gépesített mezőgazdaságot is egyaránt nehéz helyzetbe hozza.

A szakember véleménye szerint a kertészeti eszközök drágulása tovább növelheti az élelmiszerek árát.

A termelési költségek drasztikus emelkedése ellenére a hazai kertészetek viszonylag kedvező évet tudhatnak maguk mögött, az idei tavasz azonban tartogathat kellemetlen meglepetéseket az ágazat szereplőinek. Míg a növekvő kiadásokat a múlt évben be tudták építeni az átadási áraikba, ezért nagyobb veszteségek nélkül vészelték át az utóbbi hónapokat, a lakosság ma már igyekszik takarékoskodni, s nem biztos, hogy a vásárlók hajlandók lesznek még többet költeni a zöldségeseknél.

Nincsenek könnyű helyzetben a mezőgazdasági szereplők, nem csoda hát, ha a legtöbben igyekeznek költséghatékony termelési módot keresni. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a gazdáknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. A köztestület márciusban energetikai témában tart rendezvényeket az országban.

