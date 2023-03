Nem érezzük meg azonnal az infláció csökkenését

Regős Gábor az élelmiszerek kapcsán rámutatott, éves alapon több alapvető élelmiszernél jelentős drágulás következett be, olcsóbbá válást egyetlen élelmiszernél sem mért a KSH. Havi alapon a kép már vegyesebb – részletezte –, számottevően emelkedett a friss zöldség (13,0 százalék) és a kávé ára (6,1 százalék), míg több terméknél történt kisebb mértékű árcsökkenés.

A magas árakhoz hozzájön az is – emlékeztetett Regős Gábor –, hogy az infláció már a háború előtt is viszonylag magas volt, 2022 februárjában 8,3 százalékot tett ki – ezt az időszakot az infláció szempontjából a háború még nem érintette. Innentől kezdve a növekedés a most januári csúcsig folyamatos volt, tehát magas bázisértékről is hónapról hónapra beszélhetünk. Ugyanakkor havi alapon jelentősebb áremelkedés történt 2022 júliusában (2,1 százalék, az extraprofitadók bejelentésének hatása), valamint tavaly szeptemberben (4,1 százalék, háztartási energia árának emelkedése az átlagfogyasztás felett), valamint októberben (ekkor az élelmiszerek drágultak jelentősen), illetve 2023. januárban (2,3 százalék, az év eleji átárazások miatt).

A diszkontok egyes akciói nyomán megfogalmazott kérdésünkre Regős Gábor azt mondta, több élelmiszert találhatunk, ahol az ár kisebb mértékben csökkent: 0,4 százalékkal mérséklődött az édesipari lisztesáru, 0,5 százalékkal a baromfihús és a sertészsiradék, valamint 2,2 százalékkal a margarin ára.

A vajnál meglepő módon félszázalékos drágulást mért a KSH. Egy darabig biztosan lehet tartani az alacsonyabb árakat, ám nyilvánvalóan jó oka van annak, hogy azoknak az áruknak az árát csökkentették, amelyeket akciósnak hirdettek: vélhetően itt a termék előállítási költsége mérséklődött, illetve a korábban megnövekedett profitráta csökkentése is segíthetné az alacsonyabb ár fenntartását.

A tartós akciók esetében meghatározó körülmény még, hogy az egyes tényezők ára hogyan alakul a jövőben, azt az általános árszínvonal mellett számtalan, akár időjárási, akár világpiaci tényező befolyásolja. Az infláció tetőzése és csökkenése azonban azt jelenti, hogy az általános árszínvonal nem emelkedik már olyan mértékben, mint korábban. Ez természetesen az árérzékelésünkben nem egyik napról a másikra jelenik meg, hanem amikor már tartósan alacsonyabb szinten lesz a fogyasztói árindex – zárta gondolatait a szakértő.

