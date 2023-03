Nem tört utat magának a részmunkaidős foglalkoztatás

Atipikusnak nevezzük a munkavégzésnek azoknak a formáit, amelyek eltérnek a szokásostól. Szokásosnak tekinthető a teljes munkaidőben, határozatlan időre szóló szerződéssel, alkalmazottként végzett foglalkoztatás. Így atipikus foglalkoztatási formának minősül a részmunkaidős munkavégzés is. Ez utóbbi aránya európai összehasonlításban Magyarországon továbbra is nagyon alacsony – mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal friss elemzése. A dokumentum emlékeztet, hogy hazánkban a rendszerváltást követő évtized munkaerőpiaci bizonytalanságai következtében továbbra is a kétkeresős családmodell maradt a jellemző, vagyis a párok mindkét tagja dolgozott.

A családok többségében a megélhetést, a stabilabb anyagi helyzetet nagyobb eséllyel tudta biztosítani, ha mindkét fél teljes munkaidőben dolgozott. Ennek következményeként a részmunkaidős foglalkoztatás, a többi posztszocialista államhoz hasonlóan, hazánkban sem terjedt el.

Az elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy 2000 és 2007 között a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya alig változott, jellemzően négy százalék körül alakult. Ezt követően jött a változás, ugyanis 2008-tól a globális gazdasági válságra adott munkaerőpiaci válaszok egyike volt, hogy a teljes munkaidős szerződések egy részét részmunkaidőssé módosították az átmeneti piaci nehézségekkel küzdő vállalkozások. Főleg ennek következtében kezdett emelkedni a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, amely 2012-re 7,1 százalékra nőtt. A mutató 2013-tól a válság hatásainak enyhülésével párhuzamosan csökkent, 2017-re 4,8 százalékra mérséklődött.