Új és visszatérő szereplők a design LAB inkubációs programjában

A design LAB inkubációs program elsődleges célja, hogy elősegítse az együttműködések létrejöttét a szektor szereplői, vagyis a gyártók és a tervezők között, illetve erősítse és korszerűsítse a hazai gyártói hátteret. A programnak köszönhetően tehetséges tervezők ötletei találkozhatnak professzionális gyártókkal, és közösen alkothatnak egyedi és versenyképes termékeket. A design LAB mindemellett kiemelt fókuszt helyez a gyártásfejlesztésre, az iparág versenyképességének növelésére és az ágazat exportjának ösztönzésére.

A programra a gyártók és a tervezők közösen beadott pályamunkákkal jelentkezhettek, a sikeres együttműködések létrejöttét a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) most is egy kapcsolatépítő esemény, a Speed Dating megrendezésével segítette.

A design LAB programjára 36 pályázat érkezett, amelyből a szakmai zsűri döntése értelmében hat gyártó-tervező páros nyerte el a támogatási keretet, és kezdhették meg termékeik legyártását.

A gyártó-tervező párosok saját tapasztalataikat, alkalmazott technológiájukat és egyéni stílusukat jelenítették meg a közös alkotási folyamatukban. Sokszínű, felhasználói igényeket előtérbe helyező alkotások született a programnak köszönhetően, a fenntarthatóságra való törekvés az összes páros munkájában felfedezhető közös pontként.

– Immár harmadik alkalommal rendeztük meg a design LAB inkubációs programot, azt pedig felemelő érzés évről évre látni, hogy hazánk kreatív szektora kiemelkedő tehetségekkel rendelkezik – mondta Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ általános vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: „a program megerősít minket abban, hogy tanulni és fejlődni a legjobban a szakmai együttműködések, tapasztalatcserék által lehetséges. A Magyar Divat & Design Ügynökség a stratégiájában meghatározott célok követése mellett kiemelt figyelmet helyez a fenntarthatóságra is, amely a design LAB programban is tetten érhető.”

A programnak köszönhetően a gyártói tapasztalatot és a formatervezői kreativitást ötvözve idén is olyan termékek születtek, amelyek nemcsak fenntarthatóak, de hazai és nemzetközi piacon egyaránt versenyképesnek ígérkeznek. Mindez tovább erősíti Magyarország regionális designipari pozícióját

– értékelt Forintos-Szűcs Anita.

Az Art Innova Kft. és Vasváry-Nádor Norbert tervező az APPACK projekt keretein belül asztalosipari melléktermékek újrahasznosításával is foglalkoznak, egy eszközmegosztó bútorzat kifejlesztését célozták meg. A Concrazy Kft. és Kele Sára tervező a Repeta termékcsaláddal vendéglátóipari egységekbe kínálnak belsőépítészeti betontárgy-kollekciót. A tárgyak a selejtnek számító betonelemek összezúzásával, majd azok felhasználásával készülnek, ami a körforgásosság fontosságára hívja fel a figyelmet. A Faktum Bútor Kft. és Horváth Máté közös munkájának eredménye a Shape projekt, amely egy innovatív babaszobaként funkcionáló termékegyüttes. A kollaboráció során a hosszú élettartamra való tervezéssel, illetve a lapra szereléssel a fenntarthatóságot helyezik fókuszba. A Gránit és Márvány Kft. és az Espiritu Consulting Kft. (Bessenyei Bettina tervező) közös alkotási folyamatának eredményeként jött létre a Shango projekt, egy mobil konyhasziget. A termék megalkotásakor gres kerámialap és természetes kő feldolgozása, vágása során keletkező maradék vagy hulladék darabokat használtak fel. A Kárpitos Partner Group Bt. és az IO Line And Round Kft. (Hevesi Annabella tervező) közös projektje a PEACH Easy Chair, egy otthoni és közületi felhasználásra szánt kárpitozott pihenőszék. A termék különlegessége, hogy a 3D nyomtatott fém idomok a szivacs mechanikai torzítása révén érik el a kívánt ergonómiai hatást – formára szabás, ragasztás vagy épp öntés helyett. A Multifelt Factory Kft. és a Co & Co Designcommunication Kft. (Budai Márton tervező) a KILIM tapintható lámpacsaládot hozták létre. A termékcsalád fő eleme a gyapjúfilc, amelynek előállítása a legkevésbé környezetterhelő tevékenység a textiliparban: az előállításához mindössze vízre, gőzre és hőre van szükség, a gyártás során keletkező filchulladék pedig visszaforgatható a termelésbe.

A design LAB sikerességét bizonyítja, hogy az immár harmadik alkalommal megrendezett inkubációs program visszatérő résztvevőket is köszönthetett: gyártói oldalról a Kárpitos Partner Group Bt., tervezői oldalról pedig Kele Sára, Horváth Máté és az IO Line And Round Kft. (Hevesi Annabella tervező) járult hozzá ismételten az eredményes kollaborációk létrehozásához.

Az MDDÜ további célja, hogy széleskörű láthatóságot és exportlehetőséget biztosítsanak a kollaborációk számára, így folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több hazai és nemzetközi kiállításon, valamint design platformon jelenhessenek meg a program során született alkotások. Ennek jegyében egyes design LAB termékek a Milan Design Week Alcova kiállításának keretein belül mutatkozhatnak be.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Magyar Divat & Design Ügynökség)