Máris árat emel az egyik német áramszolgáltató

Németország néhány nappal ezelőtt végleg szakított az atomenergiával és az utolsó megmaradt reaktorokat is lekapcsoltatta a kormány. Ezt megelőzően Katrin Göring-Eckhardt, a Zöldek kormánypárt vezető politikusa még azt állította az MDR közmédiának, hogy most már csökkenő áramárakra lehet számítani. A zöldpárti vezér szavai azonban még annál is üresebben csengenek, amióta pár napja az E.ON, Németország egyik legnagyobb áramszolgáltatója bejelentette, hogy júniustól Észak-Rajna–Vesztfáliában megemeli a szolgáltatások árát.

A társaság tájékoztatása szerint a villamos energia üzemi ára körülbelül 30,85 centről 49,44 centre emelkedik kilowattóránként. Ez több mint 60 százalékos emelést jelent.

Összességében azonban némileg kisebb a növekedés, hiszen ezzel párhuzamosan az alapár is csökken: évi 190 euróról közel 150 euróra. Így végül 45 százalékos lesz a drágulás mértéke, ami még így is drámainak mondható. Az ár mindenkire vonatkozik, aki évente legfeljebb 15 000 kilowattóra áramot fogyaszt. Az áremelést a társaság az energiaválság idején megnövekedett villamosenergia-beszerzési költségekkel indokolja. – Természetesen tavaly magas áron kellett biztosítanunk a jövőbeli energiamennyiséget ügyfeleink számára a nagykereskedelmi piacokon – magyarázza az E.ON a WAZ-nak.

A vállalat annak ellenére emelte az árakat, hogy 2,7 milliárd eurós (plusz 9 százalékos) 2022-es korrigált nettó nyereséget könyvelhetett el. Az energiacég az áremelés tényét már tavaly felvetette, a mértékével azonban valószínűleg kivárhatott, hogy mi lesz a reaktorok sorsa – igaz, erről konkrétan nem tettek közzé nyilatkozatot.

A Verivox összehasonlító portál számításai szerint mindez azt jelenti, hogy egy háromfős tartománybeli háztartásnak júniustól körülbelül 2125 eurót kellene fizetnie, ha évi átlagos 4000 kilowattóra áramfogyasztást veszünk alapul.

A tartományi fogyasztói központ élesen bírálta a bejelentést, mondván, hogy túlságosan drasztikus az emelés. A döntés még bosszantóbb lehet annak fényében, hogy az energiaárak a tőzsdén már egy ideje szinte folyamatosan esnek.

Az év eleje óta egyébként 98 ​​alapszolgáltató jelentett be vagy hajtott végre villamosenergia-áremelést Észak-Rajna–Vesztfália tartományban. Azóta több mint 1000 panasz érkezett a Szövetségi Kartellhivatalhoz.

