Amerikai óriáscég vezetőivel tárgyalt az agrárminiszter

Nagy István Egyesült Államokbeli látogatásának első napján, hétfőn részt vett egy nemzetközi konferencián is, amelynek témája az éghajlatváltozás agráriumra gyakorolt hatása volt.

– Növelni kell a versenyképességet annak érdekében, hogy a Földön élő egyre több embert el lehessen látni élelmiszerrel, úgy, hogy közben a teremtett világ minőségét meg lehessen őrizni – mondta a miniszter.

Az Agrárminsztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint Indiana állam agrárminiszterével és külügyminiszterével, gazdálkodói érdekképviseleti vezetőkkel és a tudományos élet szereplőivel is egyeztetett Nagy István. Don Labbal, Indiana állam agrárminiszterével a tárcavezető arról tárgyalt, hogy milyen kihívásokkal kell a gazdálkodóknak megküzdeniük. Kifejtette, az orosz–ukrán háború következtében az európai mezőgazdaság nagy nehézségekkel küzd, az ágazat szereplőinek jelentős kihívásokat kell megoldaniuk az értékesítés területén. A megbeszélésen szóba került az öntözés kérdése is. A technológiai fejlesztések és beruházások megvalósítását eltérően oldják meg a különböző országokban, a víz azonban a biztonságos élelmiszer-termelés alapja.

Nagy István jelezte: az évtized végégig az egész agráriumot modernizálni fogja hazánk. A technológia megújításában pedig számítunk az amerikai tapasztalatokra.

– Magyarország várja a befektetőket és az újításokat, illetve a tudományos és egyetemi kapcsolatokat is szeretnénk megerősíteni. Az új technológia ugyanis csak akkor hasznos, ha van, aki azt megfelelően tudja a legújabb ismeretek birtokában használni – húzta alá a tárcavezető. A minisztert a hivatalában fogadta Diego Morales, Indiana állam külügyminisztere is. A két tárcavezető az összefogás fontosságáról és egymás erősítéséről beszélt.

Nagy István a nap folyamán egyeztetéseket folytatott az Indiana Farm Bureau vezetőivel. A tárgyaláson szóba került a szélsőséges időjárás következtében kialakuló aszály elleni küzdelem és az ukrán gabonaimport kérdése is. A miniszter hangsúlyozta: nagy figyelmet fordítunk az agráriumban végbemenő nemzedékváltásra, és kíváncsiak vagyunk az indianai tapasztalatokra is ebben a kérdésben. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a fiatalok komoly perspektívát lássanak a mezőgazdaságban, ahol precíziós eszközökkel termelve biztosíthatják hazánk élelmezését és a fenntartható környezetet.

A miniszter kitért a beporzás fontosságára is, tájékoztatta partnereit, hogy Magyarországon egy négyzetkilométerre 12 méhcsalád jut, ami Európában a második legtöbb.

A tárcavezető az egyeztetéseket követően meglátogatta többek között a Purdue Egyetemet is, ahol oktatókkal és tudományos szakemberekkel beszélt a felsőoktatási és agrártechnológiai kérdésekről.