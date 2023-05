Kiderült, mennyibe kerül egy expedíció az Everestre

Olykor előfordul, hogy sorok állnak a Mount Everesten az oxigénszegény környezetben, hogy a kalandorok feljuthassanak a 8848 méteres hegy csúcsára – már 2019-ben lehetett erről különböző cikkeket olvasni, és beszámolt erről a Magyar Nemzet is. Mindez azt feltételezi, hogy a Kínából és Nepálból is megközelíthető hegy nemcsak komoly kihívást jelent a hódítóknak, hanem rendkívül népszerű úticéllá is vált az elmúlt években.

Akik tudják, milyen a világ tetején állni, azt mondják, olyan ez, mint az űrutazás, vagy egy merülés az óceánok mélyére. Az első sikeres mászást 1953. május 29-én – éppen hetven éve – Edmund Hillary és Tendzing Norgaj tette meg. Ők mindössze 15 percet töltöttek a csúcson, és indultak is vissza.