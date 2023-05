Kilátások a háború árnyékában

A kormány átadta a 2024-es büdzsé tervezetét a Költségvetési tanácsnak. A Pénzügyminisztérium a minap jelezte, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. Mindezek fényében érdemes kitekintést tenni a nemzetközi környezetre.

A múlt évet, és az ideit is alapjaiban határozza meg a háború. Ukrajna orosz lerohanása, valamint az annak nyomán meghozott szankciók következtében az energiahordozók, főként a földgáz és a villamos energia piaci ára 2022 nyarára megtöbbszöröződött. Ennek és a termelési láncok megszakadásának következményeként az infláció világszerte évtizedek óta nem látott magasságokba emelkedett.

A gyors drágulás hatására, a 2020 óta nagymértékben támogató fiskális és monetáris politikák teljes fordulatot hajtottak végre. Mindez erősen visszafogta a növekedést – emlékeztet a kormány konvergenciaprogramja.

A kontinens gazdasági teljesítményét számottevően befolyásolja a súlyos geopolitikai helyzet, amely főként a térség orosz energiaimporttól való függésén keresztül fejt ki kedvezőtlen hatásokat. Bár Európa földgázellátásának biztonsága megingott, végül átvészelte a telet, amely több tényezőre is visszavezethető. Egyrészt a magas energiaárak nem bizonyultak tartósnak, a gáz világpiaci ára nem maradt tartósan a nyári rekord szinteken. Másrészt a téli hónapok az átlagosnál enyhébbek voltak, ez visszafogta a térség gázfogyasztását. Ez utóbbihoz hozzájárult a lakosság és az intézmények takarékossága is. Ráadásul az orosz gázimportot helyettesítette a cseppfolyósított földgáz (LNG) importja, amelyet a visszaeső kínai kereslet is támogatott.