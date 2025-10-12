Idén már többen vettek fel személyi kölcsönt, mint ahányan Debrecenben élnek

Az idei év első nyolc hónapjában több mint 232 ezer személyi hitel-szerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók: ez azt jelenti, hogy augusztus végéig már többen vettek fel személyi kölcsönt, mint ahányan Debrecenben élnek – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Sőt – tette hozzá –, még Magyarország második legnagyobb városának vonzáskörzetére is bőven jutna az új szerződésekből, hiszen a statisztikai hivatal adatai szerint 2025 elején magának Debrecennek valamivel több mint 202 ezer, a hozzá kapcsolódó településcsoportnak pedig bő 66 ezer lakosa volt.

Ennyi új szerződést még soha nem regisztráltak a személyi kölcsönöknél a nyár végéig tartó időszak alatt: 2024-ben – az eddigi rekordévben – 202,7 ezer ügyletet hozott az első nyolc hónap, ami 15 százalékkal elmarad az ideitől. Ha az eddig diktált tempó fennmarad a személyi kölcsönök piacán – és nincs jele annak, hogy ez ne lenne így –, akkor az idén akár 350 ezernél is több új kihelyezés lehet, ami a június végén élő, összesen 887,5 ezer szerződést figyelembe véve óriási szám.

Csúcson az új kihelyezések összege és a portfólió mérete is

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az év első kétharmada a kihelyezett összegben is új rekordot hozott a személyi kölcsönöknél. A megkötött szerződések értéke elérte a 730 milliárd forintot, ami közel negyvenszázalékos ugrás az egy évvel korábbi 524,6 milliárdhoz képest. – Annak tükrében, hogy a 2024-es rekordévben összesen 820 milliárd forint körüli új személyi kölcsönt helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók, már nem lehet kérdéses, hogy idén is csúcs jön a szerződéses összegnél: nagyon meglepő lenne, ha az ezermilliárd forintos szint alatt zárna végül 2025-ben a piac – vélekedett Barát Mihály.

Az új kihelyezések mellett a személyi kölcsönök állománya is sorra dönti a rekordokat: augusztus végén már elérte az 1727 milliárd forintot, amely 17 százalékos ugrást jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

A személyi kölcsönök piacának utóbbi időszakban megfigyelhető száguldásához több tényező is hozzájárult: az egyik legfontosabb a kamatok csökkenése – ami már nem csak a nagy összegű kölcsönöket érinti. Szintén jót tesz a kereslet alakulásának, hogy az online csatornák használata révén most már jóval könnyebb és gyorsabb az igénylés menete, de persze az új kihelyezések összege szempontjából fontos az egy szerződésre jutó átlagos összeg emelkedése is.