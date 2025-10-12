Trump új szövetségese: a techmilliárdos, aki nyíltan az elnök mellé állt

Nincs elég rendőrünk, szóval ha a Nemzeti Gárda betöltheti ezt a szerepet, én teljes mértékben támogatom

– mondta a San Franciscóban született Benioff a The New York Timesnak a magánrepülőjén. Elárulta, hogy a konferencia idején több száz szolgálaton kívüli rendőrt kénytelen fizetni, hogy járőrözzenek a rendezvény környékén, hozzátéve, hogy a liberális városnak újra kellene finanszíroznia a rendőrséget – írta a lap.

A San Franciscó-i rendőrség mindössze 1500 főből áll, Benioff szerint ezt a létszámot csaknem meg kellene duplázni.

„Majd meglátják. Jövő héten, amikor végigsétálnak San Franciscóban, minden sarkon lesz rendőr. Régen így volt” – mondta.

A The Times beszámolója szerint a csaknem egyórás beszélgetés során a vezető többször is méltatta Trump elnököt.

Trump és Benioff az utóbbi időben egyre szorosabb szövetségre léptek: a 2024-es „Év Embere” cím birtokosa, Trump meghívta a Time Magazine tulajdonosát a Károly király által a windsori kastélyban rendezett állami vacsorára múlt hónapban. A két amerikai egymással szemben ült, és Benioff elmondta a lapnak, hogy többször is kifejezte Trump felé háláját „mindenért, amit tesz.”