TrumpNemzeti GárdaBenioffSan Francisco

Trump új szövetségese: a techmilliárdos, aki nyíltan az elnök mellé állt

A techmilliárdos Marc Benioff arra kérte Donald Trump elnököt, hogy vezényelje a Nemzeti Gárdát San Franciscóba. Benioff friss interjúban kijelentette, hogy „teljes mértékben támogatja” Trump politikáját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 20:00
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Benioff, a Time Magazine tulajdonosa és a Salesforce óriásvállalat vezérigazgatója, a The New York Timesnak adott pénteki interjúban szólalt meg, ahol a szövetségi hatóságok jelenlétének szükségességéről beszélt a Dreamforce nevű éves konferenciája előtt, amelyet a San Francisco-öböl partján rendeznek meg – számolt be róla az Origo.

Marc Benioff támogatja Trumpot (Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU)
 Marc Benioff támogatja Trumpot (Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU)

Nincs elég rendőrünk, szóval ha a Nemzeti Gárda betöltheti ezt a szerepet, én teljes mértékben támogatom

 – mondta a San Franciscóban született Benioff a The New York Timesnak a magánrepülőjén. Elárulta, hogy a konferencia idején több száz szolgálaton kívüli rendőrt kénytelen fizetni, hogy járőrözzenek a rendezvény környékén, hozzátéve, hogy a liberális városnak újra kellene finanszíroznia a rendőrséget – írta a lap.

A San Franciscó-i rendőrség mindössze 1500 főből áll, Benioff szerint ezt a létszámot csaknem meg kellene duplázni.

„Majd meglátják. Jövő héten, amikor végigsétálnak San Franciscóban, minden sarkon lesz rendőr. Régen így volt” – mondta.

A The Times beszámolója szerint a csaknem egyórás beszélgetés során a vezető többször is méltatta Trump elnököt.

Trump és Benioff az utóbbi időben egyre szorosabb szövetségre léptek: a 2024-es „Év Embere” cím birtokosa, Trump meghívta a Time Magazine tulajdonosát a Károly király által a windsori kastélyban rendezett állami vacsorára múlt hónapban. A két amerikai egymással szemben ült, és Benioff elmondta a lapnak, hogy többször is kifejezte Trump felé háláját „mindenért, amit tesz.”

Benioff, aki az elmúlt 25 évben több mint egymilliárd dollárt adományozott a San Franciscó-i öböl térségének jótékonysági szervezeteinek, egyetemeknek és ügyeknek, büszkén jelentette ki:

Nem hiszem, hogy bárki is több embert foglalkoztatott, több pénzt adott volna, vagy többet tett volna San Franciscóért, mint én.

Ennek ellenére sok helyi politikus felháborodással reagált kijelentéseire, és elutasította Benioff javaslatát, hogy a Nemzeti Gárdát vezényeljék San Franciscóba – írja a New York Post.

Trump korábban már Los Angelesbe, Memphisbe és legutóbb Chicagóba is vezényelte a Nemzeti Gárdát, hogy védelmet biztosítson az ICE tisztjeinek az „Operation Midway Blitz” fedőnevű művelet során.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu