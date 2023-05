Tovább csökkenhet az év végéig a baromfihús ára

A Covid és a háború sok vállalkozást kellemetlen helyzetbe hozott, az exportáló baromfiipari vállalkozások azonban jelentősen profitáltak az ezekkel is összefüggésben kialakult keresleti piacból, valamint a gyenge forintból. Ez a Master Good esetében azt jelenti, hogy 217 milliárd forint árbevétel mellett húszmilliárd forint adózott eredményt könyvelhettek el.

– Tavaly április végéig komolyan aggódtunk, hogy árainkban tudjuk-e majd érvényesíteni a takarmány-, és energiaárak elszállása miatt bekövetkezett elképesztő költségnövekedést. Az európai szintű madárinfluenza-járvány azonban megváltoztatta a helyzetet, hatalmas állományokat kellett kiirtani az állati pandémia miatt, így masszív baromfihiány alakult ki. A keresleti piac pedig nemcsak az extra költségek érvényesítését tette lehetővé, de a profithányad növelését is – fogalmazott Bárány László, a Master Good cégcsoport alapító tulajdonosa.

A magas költségek alacsony kínálattal párosulva természetesen magas fogyasztói árszintet generáltak, amire a kormány az ársapkák bevezetésével reagált. A csirketermékek közül a mellfilé és a farhát kapott ársapkát.

– Ez a technika a kormány szándékaival összhangban egy fél évig valóban azt a célt szolgálta, amire kitalálták, vagyis némiképp gátat szabott az árak fékezhetetlen emelkedésének – mondta a szakember.

Tavaly év végén azonban újabb fordulat következett be, ami már az idei első negyedévtől kezdte éreztetni hatását. Miközben az aszály miatt a gabonaárak az egekbe szöktek, csökkent a fogyasztás, a keresletcsökkenés pedig elkezdte fékezni a rohamos áremelkedés ütemét. Ez számokban azt jelenti, hogy európai szinten 2023 második negyedévére összességében tíz százalékkal csökkentek az értékesítési árak. Ez a tendencia az előrejelzések szerint a következő hónapokban is folytatódik.

Én a magam részéről év végéig további tízszázalékos mérséklődésre számítok. Azután pedig, úgy vélem, árstabilitás jön létre, ami egy viszonylag hosszabb időszakot jellemez majd

– jelezte Bárány László.

Szerinte a baromfiágazat mindig is válságálló volt, megtanulta fékezni, tompítani a működését veszélyeztető történéseket.

– Azt is mondhatnánk, hogy megtanultunk szlalomozni, nem zúgunk le a hegyről fékezés nélkül. Ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy a magas áraktól reményeink szerint csak lassan óvatosan jutunk el egy alacsonyabb árszinthez, miközben a költségeink is hasonló módon és ütemben mérséklődnek. Ez utóbbihoz a gáz árának mérséklődésén kívül hozzájárul az is, hogy alternatív energiahordozók bekapcsolásával magát a gázfogyasztást is mérsékeljük. Az elektromos energia esetében a fogyasztáscsökkentés hasonló okok miatt szintén reális alternatíva – mondta.

Bárány László az infláció és a kereslet összefüggéseit boncolgatva kifejtette: az előrejelzések szerint Magyarországon már júliusban érzékelhetően csökkenhet az infláció, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb árszint mellett idővel újra megnő a fogyasztás.

Borítókép: A Master Good kisvárdai üzeme (Fotó: MTI/Balázs Attila)