Válságállóvá vált a munkaerőpiac

A konvergenciaprogram rámutat arra is, hogy a 2008-as pénzügyi válság a laza munkaerőpiaci környezetben a foglalkoztatás visszaesését és ezzel párhuzamosan a munkanélküliség jelentős megugrását eredményezte, amelyet aztán lassú helyreállás követett. Ezzel szemben a feszes munkaerőpiaci környezetnek és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 2010 óta bekövetkezett foglalkoztatási folyamatokat a koronavírus-járvány is csak átmenetileg vetette vissza.

A munkanélküliségi ráta nem haladta meg az öt százalékot és nemzetközi összevetésben is a legalacsonyabbak között szerepelt. A járvány lecsengését gyors munkaerőpiaci korrekció követte, a foglalkoztatottak száma újabb csúcsra emelkedett.

Az orosz–ukrán háború és az energiaválság kihívásait is jól vészelte át munkaerőpiac, amely a korábbiakhoz képest is nagyobb ellenállóképességet mutat. Az adatok alakulása továbbra is kedvező, ebben jelentős szerepet játszanak a kormány munkahelyeket védő és új álláshelyek létrehozását támogató intézkedései. Előretekintve kedvező továbbá, hogy a vállalkozások pótlólagos munkaerő iránti kereslete 2022 negyedik negyedévében a Covid-válság előtti szinten alakult, míg az áprilisi vállalati felmérések alapján az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága a feldolgozóiparban és a szolgáltatásoknál továbbra is pozitív.