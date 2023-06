A rendszerváltás óta nem volt ilyen kevés álláskereső hazánkban

A rendszerváltás óta még soha nem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, mint idén júniusban – derül ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közléséből.

Az év hatodik hónapjában mindösszesen 224 169 fő szerepelt a nyilvántartásban, ami az elmúlt 30 év legalacsonyabb adata, ami újabb történelmi mélypont. Tavaly júniushoz képest több mint hatezerrel, az előző hónaphoz képest újabb négyezer fővel, idén januárhoz képest pedig már csaknem húszezer fővel csökkent a regisztrált álláskeresők száma – olvasható ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adataiból.

A közlemény hangsúlyozza: 2010 elejéhez képest már több mint 430 ezerrel csökkent a regiszterben lévők száma.

A kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatás elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. Magyarországon 2010-hez képest ma egymillióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót.

A kormány a háború és szankciók sújtotta nehéz gazdasági helyzetben is mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a családokat és a munkahelyeket, kivédje a recessziót és letörje a szankciós inflációt. Ezt célozza a kormány által elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv is, mely a vállalkozások versenyképességének megerősítésén keresztül járul hozzá a foglalkoztatás bővüléséhez. A Szép-kártya keretének megemelése, valamint a felhasználás körének kibővítése növeli a családok vásárlóerejét, ösztönzi a beruházásokat, végső soron hozzájárul a foglalkoztatás növekedéséhez, és az álláskeresők számának további csökkenéséhez is.

A tavaly decemberben indított Vállalkozások munkaerő-támogatása és a Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás programok részeként eddig már több mint 21 ezer álláskereső foglalkoztatására érkezett be kérelem, csaknem 21 milliárd forint értékben, ami érdemben elősegítheti a munkát keresők mielőbbi elhelyezkedését. Mára már mintegy 17 500-an sikeresen helyezkedtek el a támogatási programok segítségével.

A munkahelyek megvédése és a foglalkoztatottak számának további növelése érdekében a kormány júniustól hatmilliárd forintos kerettel, hazai forrásból elindította a Vállalkozó start II. programot, amire augusztustól lehet regisztrálni. A támogatás részeként az induló egyéni vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kezdeti költségeik fedezése és versenyképességük növelése érdekében. A program segítségével több mint ezer vállalkozás jöhet létre.

