Hiába lázadnak a németek, a Zöldek ragaszkodnak a gázkazánok tiltásához + videó

– A Zöldek jövő év elejétől betiltanák az új gázkazánokat Németországban. Az intézkedés azonban olyannyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy azt már a németek sem tűrhetik – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának a vezetője feltette a kérdést: mi vezetett a Scholz-kormány eddigi legsúlyosabb energiapolitikai dilemmájához? A szakértő a válaszokat is megadta.

A sajtó „Hőkalapácsnak” hívja a Zöldek törvényjavaslatát, ami találó, hiszen olyasmit várna el a németektől, ami egész egyszerűen megvalósíthatatlan.

A kivitelezők rendelésállománya már most is meghaladja a húsz hetet, ami – a súlyos munkaerő- és alapanyaghiány miatt – folyamatosan növekszik. Az új hőszivattyúk egyre jobban terhelik a német villamosenergia-hálózatot, így nem ritka, hogy a csatlakozási kérelmeket nem, vagy csak késve fogadják be. Emellett hiába ígéri a kormány, hogy a nagyságrendileg tízmillió forintos beruházáshoz harmincszázalékos támogatást nyújt, a maradékot a legtöbben így sem tudják egyik napról a másikra előteremteni. Ráadásul a támogatási kérelmek feldolgozása átlagosan 125 napot vesz igénybe, így egész egyszerűen nem jön ki a matek.

– Az új törvény mintegy 66 millió lakost érintene, tehát a felháborodás nem meglepő, ahogyan az sem, hogy a tiltás megosztja a koalíciós kormányt. A közvélemény-kutatások alapján a németek hetven százaléka elutasítja az intézkedést, ami alighanem ahhoz is hozzájárul, hogy a Zöldek támogatottsága egy év alatt 25 százalékról 14 százalékra esett. A Financial Times szerint a törvény körüli vita a Scholz-kormány eddigi legsúlyosabb válsága – magyarázta az üzletágvezető.

De vajon, ha egy törvény ennyire megosztó, ráadásul nem is lehet megvalósítani, akkor miért nem engedik egyszerűen el?

Kézenfekvő válasz lenne – és a Zöldek is ezzel indokolják a törvényt – hogy a radikális klímavédelmi törekvéseikből még a választóik kedvéért sem engednek. Ha azonban ez igaz, akkor egy éve miért volt elegendő a tiltás későbbi határideje, és mi változott azóta?