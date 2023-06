Nagy István: A versenyt használjuk arra, hogy megvédjük a vásárlókat a drágulástól

Élelmiszerárak, kötelező bolti akciók és ukrán gabonabehozatali tilalom. Kérdések és válaszok az agrárminisztertől – írja Magyarország kormánya a hivatalos Facebook-oldalán.

A videóban Nagy István elmondja, még csak június eleje óta lépett érvénybe a kötelező akcióztatás, de már most megvan az eredménye. Az agrárminiszter szerint az áruházak nem teherként élik meg, hanem versenylehetőséget látnak ebben, hogy nemcsak húsz terméknél vezetik be a kötelező akciózást, hanem jóval több terméknél.

– Fantasztikus dolog ez, hiszen a versenyt használjuk arra, hogy meg tudjuk védeni a vásárlókat a drágulástól. Az a felelősség, hogy a magyar kormányra mindig számíthatnak a vásárlók, számíthatnak a magyar emberek, most is bebizonyosodott

– hívta fel a figyelmet a videóban Nagy István. – Amikor azt érzékeltük, hogy az élelmiszerár-infláció rekordokat dönt, az elhibázott brüsszeli szankciók, a szomszédunkban dúló háború következtében, akkor intézkedni kellett.

Korábban volt az árstopok bevezetése, az ársapkák alkalmazása, ugyanakkor találtunk a világban egy példát, amely kiszélesíti ezt a kört, és több mint húsz termékre kell akciót hirdetnie a boltoknak, mert az embereket mindig meg kell védeni azoktól a hatásoktól, melyek negatívan érintik őket

– folytatta az agrárminiszter.

Nagy István azt is elmondta, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az elmúlt években nagyon nagy próbatételeknek volt kitéve. – Olyan küzdelmekkel kellett megvívnunk, mint a Covid-járvány, ahol az alapanyag-beszerzéseink a határzárások és a járvány miatt nehézségekbe ütköztek. Aztán történelmű mértékű aszályt kellett átélnünk az elmúlt esztendőkben, ahol nem arról szólt a helyzet, hogy tíz-húsz százalékkal csökkent a termés mennyisége, hanem hogy voltak olyan területek, ahol egyáltalán nem volt termés. Aztán itt a háború, amely szankciós politikát is magával von, amely energiaválságot idézett elő. Az óriási műtrágyadrágulás is bekövetkezett, tehát egy olyan termelési körülmény változást hozott magával a háború, amely alapjaiban változtatta meg és borította fel az addigi menetrendet – nyomatékosította a miniszter, majd hozzátette,

januárban megtört ennek az élelmiszer-inflációnak az íve, és azóta hónapról hónapra fokozatosan csökken.

– Az ukrán gabona tilalmát első lépésben június ötödikéig engedélyezték. Majd egy hosszabb határidőt tűztek ki célul, mindaddig, amíg az aratásnak vége nem lesz, addig biztosítani kell, hogy raktárak kiürüljenek, legyen helye a magyar gabonának a betárazáshoz. Ezek mellett rendkívüli ellenőrzéseket hajtunk végre, minden egyes gabonatételt külön megvizsgálunk. Találtunk is vegyszerrel szennyezett tételeket, GMO-val szennyezettet is, és nem lehet, hogy ezek szabadon forgalomba kerülhessenek az országban – fogalmazott Nagy István.

Borítókép: Nagy István (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)