Ukrajna: Öngyilkossághoz vezet ez a pénzszórás

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az uniós tagállamok a következő négy évben összesen ötvenmilliárd euró, vagyis mintegy 19 ezermilliárd forintnyi segélyt nyújtsanak Ukrajnának. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke ezt azután jelentette be, hogy felülvizsgálták a 2027-ig tervezett költségvetést. Brüsszel lényegében azt várja most a tagállamoktól, hogy lényegesen több pénzt fizessenek be a közös kasszába, hogy tovább az EU tovább finanszírozhassa Ukrajnát és az egyik pénzszóró tevékenységeit – írta a V4NA hírügynökség.

A költségvetés módosításához azonban szükség van valamennyi tagország támogatására. Az EU nettó befizetőinek számító országok pedig már most világossá tették, hogy eltekintenének a nagyvonalúságtól, helyette inkább takarékoskodásra kérnék az Európai Bizottságot. Németország például egyenesen kijelentette, hogy nincs több pénz az Európai Uniónak.

Christian Lindner német pénzügyminiszter múlt pénteken úgy fogalmazott: nem tudnak további hozzájárulásokat nyújtani a brüsszeli költségvetésnek akkor sem, ha az EU 2027-ig tartó büdzséjét nagyrészt kimerítették az Ukrajnának nyújtott bőséges segélycsomagok.

A teljes cikk itt olvasható:

https://v4na.com/politika/tulkoltekezes-utan-eladosodas-fenyegeti-az-europai-uniot-119319/