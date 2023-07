Aggódhatnak az uniós gazdák

Ismét napirendre került az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur-államok között létrejövő kereskedelmi megállapodás. Az Európai Tanács spanyol elnöksége elkötelezett amellett, hogy keresztülvigye az egyezményt, ahogyan az EU-Latin-Amerika csúcstalálkozón is kiemelt helyen szerepel kérdés. Az európai mezőgazdasági szervezeteket tömörítő COPA-COGECA a minap ismét hangot adott az egyezménnyel kapcsolatos aggályainak – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az Argentínát, Brazíliát, Paraguay-t és Uruguay-t tömörítő országcsoport és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményről szóló elvi megállapodást még 2019. június 28-án Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság akkori elnökének hivatali ideje alatt kötötték meg. Az azóta eltelt időben azonban olyan fejlemények történtek a világban, amelyek alapvetően megkérdőjelezik az egyezmény létjogosultságát. A megállapodás nem veszi figyelembe azokat a változásokat és kezdeményezéseket, amelyek az EU Green Dealből (zöldmegllapodás) erednek. Ugyanígy nem veszi figyelembe azt a változó környezetet, amelyben a mezőgazdaság napjainkban működik, a COVID-19 világjárvány és az ukrajnai háború hatásait követően.

– Egyetértünk a COPA-COGECA véleményével a Mercosur kereskedelmi megállapodásról, amely szerint az egy elavult konstrukció, amely messze van a Farm to Fork (Termőföldtől az Asztalig) törekvéseitől is – jelezte az agrárgazdasági kamara. A szervezet kiemelte: „a bizottság túlságosan ambiciózus megközelítése nemcsak az európai gazdáknak nehezíti meg a helyzetét, hanem kereskedelmi partnereink szemében is irreálisnak tűnik”.