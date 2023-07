Brüsszeli tervek ide, vagy oda: az osztrák OMV 2040-ig nem válna le az orosz gázról. – Amíg a Gazprom szállít, mi átvesszük – nyilatkozta Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy az osztrák gázpiac harmadát felügyelő vállalat ezen a télen is Oroszországból vásárolja majd a gáz nagy részét és nem tervezi felmondani a 2040-ig tartó hosszú távú szerződését sem. Minderre Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője hívta fel a figyelmet. A szakértő kiemelte azt is, hogy Alfred Stern jelezte: Brüsszel azt a célt tűzte ki, miszerint az Európai Unió „jóval 2030 előtt” teljesen leváljon az orosz beszerzésekről és, hogy Ausztria energiaügyi minisztere felszólította a vállalatokat, hogy tegyenek konkrétabb lépéseket az orosz gázimport csökkentése érdekében.

Az üzletágvezető szerint az utóbbi azért is érdekes, mert az OMV legnagyobb részvényese az osztrák állam, azaz a miniszter – a kommunikáción túl – képes lenne tényleges nyomást gyakorolni a vállalatra.

A Világgazdaság nemrégiben arról írt, hogy az orosz földgáz Európa felé több útvonalon érkezett, mielőtt Moszkva az Ukrajnával szembeni invázió mellett döntött, ám azóta sem a Jamal vezetéken, sem az időközben felrobbantott Északi Áramlaton nem érkezik. Paradox módon az egyik utolsó, még működő útvonal Ukrajnán vezet keresztül, mivel a Gazpromnak ötéves tranzitszerződése van az országot átszelő vezeték használatára, amely 2024 végén lejár. A portál idézte German Galuscsenko ukrán energiaügyi minisztert, aki szerint aligha lesz lehetőség a szerződés meghosszabbítására, így Európa elveszítheti a gázimportjának közel öt százalékát. Az ukrán politikus a Financial Timesnak elmondta, nem igazán lát lehetőséget a szerződés kétoldalú tárgyalásokon való meghosszabbítására, és arról is beszélt, hogy a szállítások leállására készülnek.

Ez főként Ausztriát és Szlovákiát érintené érzékenyen, hiszen az előbbi az importjának a felét, az utóbbi pedig a 95 százalékát szerzi be a vezetéken keresztül az ICIS tanácsadó cég szerint.

Egyre világosabb a valóság, miszerint Európának nagyon is hiányoznak az oroszországi energiahordozók. Ha máshogy nem megy, akkor többen attól sem riadnak vissza, hogy kikerüljék a szankciókat, így van ez az olaj esetében is.

Az orosz olaj továbbra is eljut Európába

(Fotó: Getty Images)

Hortay Olivér nemrégiben arra is rávilágított, amiként egy svájci olajvállalat készségesen elmagyarázta, hogy hogyan kerüli meg a szankciókat. A Financial Times ugyanis megkérdezte az egyik legnagyobb genfi olajkereskedőt, a Paramountot, hogy hogyan lehetséges az, hogy az olajárplafon bevezetése óta ugyanannyi orosz olajat vásárol, mint korábban – ráadásul továbbra is a plafon fölötti árszinten.