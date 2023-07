Indul a roham az albérletpiacon

A legalacsonyabb áron elérhető albérletek és szobák mindig is népszerűek voltak, most még erősebb lesz a kereslet irántuk. Egyrészt az albérletek utóbbi időszakban látott drágulása miatt, másrészt pedig a most piacra lépő egyetemisták tipikusan olyan bérlők, akik olcsóbb kiadó lakásokat keresnek