Négy százalék feletti gazdasági bővülés jöhet jövőre

Fenntartják az idei év gazdasági növekedésére vonatkozó egyszázalékos prognózisukat az MBH Bank elemzői, azonban a következő évekre már gyorsuló, négy százalék feletti bővülésre számítanak – hangzott el a bank szerdai sajtóeseményén. Idén kilép a hazai gazdaság a technikai recesszióból, megindulhat a növekedés. – Az elmúlt években bejelentett igen jelentős volumenű beruházások középtávon újra a hazai gazdaság érdemi gyorsulásához vezethetnek, így továbbra is fenntartjuk a következő két évre várt 4,3-4,3 százalékos növekedési előrejelzésünket, amely növekedést tartósnak véljük – fogalmazott Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője.

Pozitív fordulatot várnak a fogyasztásban is, amit támogat, hogy az év második felében a visszaeső infláció miatt a reálbérek újra növekedést mutathatnak.

A szakemberek döntően a bázishatások miatt számítanak az infláció meredek csökkenésére 2023 második felében, hozzátéve, hogy az egyes élelmiszerekre bevezetett árplafon augusztusi kivezetése nem fogja számottevően befolyásolni az infláció alakulását. Az infláció év végére hat százalék körülire zsugorodhat. Az év egészére nézve az élelmiszerek, tartós fogyasztási cikkek és alkoholtermékek vártnál mérsékeltebb drágulása, valamint az üzemanyagok és háztartási energiaárak további csökkenése miatt az MBH Bank elemzői 18,5 százalékról 17,5 százalékra módosították a 2023. évi inflációs előrejelzésüket.

A továbbra is erőteljes bérnövekedési ütem mellett gyakorlatilag elértük a teljes foglalkoztatottsági szintet, és reálbér-emelkedés is jöhet. – A tavalyi 17,6 százalékos bérnövekedési ütem után idén a 14 és 16 százalékos bérminimum-emelkedések segítségével 14,9 százalékos éves átlagos bérnövekedést várunk. Az erőteljes inflációs folyamatok nyomot hagynak a bérnövekedésen, a nettó reálbérek közel hét százalékkal csökkentek áprilisban, az infláció várható látványos csökkenése mellett a reálbérek már augusztusban fordulhatnak, majd decemberig kilenc százalék közelébe emelkedhetnek, támogatva a vásárlóerőt is – fejtette ki Balog-Béki Márta, az MBH Bank tőkepiaci elemzője.

Idén 4,3 milliárd euróra, a GDP 2,1 százalékára csökkenhet a folyó fizetési mérleg hiánya, míg a tőkemérleggel együtt a külső finanszírozási képesség egyensúlyba kerülhet.

A hazai gazdaság kockázati megítélésének trendszerű javulása teret nyitott az irányadó egynapos betéti gyorstender kamatának csökkentéséhez. Az elemzők várakozása szerint az egynapos kamat az őszi hónapokra fokozatosan a 13 százalékos alapkamathoz csökken, ezt követően pedig sor kerül az alapkamat csökkentésére is.

– A hazai infláció vártnál gyorsabb enyhülése, valamint a kockázati tényezők várható további javulása következtében az idei év végi 10,5 százalékos, valamint jövő év végi hatszázalékos alapkamat-várakozásunkat fenntartjuk – mondta Kuti Ákos, az MBH Bank Elemzési Centrum vezetője.

