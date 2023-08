Itt az összeg: ennyibe kerül az élet Budapesten egy egyetemistának

Egy legfeljebb negyven négyzetméteres lakás (ezeket hívjuk garzonnak) bérleti díja Budapesten (a legbelső kerületeket leszámítva) nagyjából 120 ezer forint havonként, ehhez húsz-harmincezer forintos rezsiköltség társul (ha energiahatékony a lakás), így a havi lakhatási kiadás 150-160 ezer forintból kihozható egy hónapban. Ezek az árak nagyban függnek attól is, hogy mennyire található közel a lakás az egyetemhez, vagy a tömegközlekedéshez. A diákok körében nagyon népszerű külső kerületekben ennél olcsóbban is meg lehet úszni egy garzon kibérlését, de 10-20 ezer forintnál többet nem igen lehet spórolni. A nagy gond a külső kerületekkel pont az, hogy messzebb vannak az oktatási intézménytől, így a hallgatóknak viszonylag sokat kell közlekedniük, ami ugyan plusz ráfordítást nem igényel (jellemzően a belvárosban élők is vásárolnak bérletet), viszont a ki-be utazgatás már felemészti a pihenőidőt.

Egyik legköltséghatékonyabb, ha ta több szaktárs vagy barát szobánként bérel ki egy lakást

Fotó: Shutterstock

Szobabérlés mint alternatíva

A hallgató bérelhet szobát is, ebben az esetben hetven-nyolcvanezer forintot fizet havonta, a ráeső rezsiköltséggel együtt pedig százezer forintot fordít lakhatásra. (A külső kerületekben a szobabérlés valamivel olcsóbb lehet, de megeshet, hogy sokkal szigorúbban kell igazodnia a főbérlő szabályaihoz.)

Harmadik lehetőségként szóba jöhet, hogy több szaktárs vagy barát áll össze és közösen bérelnek lakást, ez az egyik legköltséghatékonyabb lehetőség, hiszen az első esetben is alkalmazható, csak a hely beosztása a problémás. Egy nagyobb (ami elegendő életteret ad a lakótársaknak) lakás – továbbra is a legolcsóbb kategóriánál maradva – havi háromszázezer forintba is kerülhet, viszont a költségek megoszlanak. Ilyen méretű ingatlannál érdemes harmadolni, vagyis ezzel a megoldással egy fő lakhatása nagyjából annyiból kihozható, mint egy szobabérlés.