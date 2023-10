Mennyi pénzt kap a Nobel-díj mellé Karikó Katalin és Krausz Ferenc?

Ez már önmagában sem kis összeg, de ráadásul ha Magyarországon adóznának (ez nem valószínű, hiszen Karikó Katalin az USA-ban tevékeny, Krausz Ferenc pedig Németországban – a szerk.), még adómentes is lenne. A Hvg.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy 2002 óta a magyar adójogszabályok szja-mentességet állapítottak meg a Nobel-díj jutalomösszegére. Abban az évben nyert irodalmi Nobelt Kertész Imre és korábban a Nobel-díj után járó pénz nem szerepelt az adómentes jövedelmek felsorolásában. Ez tehát egyértelműen az írózseninek tett állami gesztus volt – írja a Világgazdaság.

De hogy valójában mennyit is ér a Nobel-díj: a szervezet a pénzdíjakat az elmúlt években felfelé és lefelé is módosította. Még 2012-ben az addig 10 millió koronás összeget 8 millióra vágták vissza pénzügyi okokra hivatkozva. Aztán 2017-ben ezt 9, majd 2020-ban ismét 10 millió svéd koronára növelték. Most tehát már 11 millió koronát adnak, amit leginkább az alapítvány stabil gazdálkodásával indokoltak. Ugyanakkor az is igaz, hogy az elmúlt évtizedben a svéd korona mintegy 30 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben. Tehát ha valaki nem svéd állampolgárként kapja meg a Nobelt, akkor a jutalmat átváltva akár dollárra, akár euróra lényegesen rosszabbul jár.

Tehát például most a 11 millió svéd korona körülbelül 986 ezer dollárt ért, míg például 2013-ban az akkor fizetett 8 millió korona még 1,2 millió dollárt ért.

Persze a Nobel-díj elsődlegesen nem a pénzről szól, hanem annak az elismerése, hogy valaki a világ egésze szempontjából is maradandót alkotott. Ennek az értékét pedig tulajdonképpen nem is lehet pénzben kifejezni.

Az idei Nobel-szezon október 2-án kezdődött. Először az élettani és orvosi díjakat ítélték oda, majd a fizika, kémia, irodalom és béke kategóriákban hirdetnek ki győztest. Ha lehet hinni az előzetes esélylatolgatásnak, Magyarország (Krasznahorkai László) lehet az egyik várományosa az irodalmi Nobel-díjnak.

