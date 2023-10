Nem romlott el a kkv-szektor üzleti hangulata

A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) év elején indította el a vállalkozói barométerét, amely a kkv-szektor üzleti hangulatát jelöli. A harmadik negyedéves várakozások ebben a vállalati szektorban nem romlottak el nagyon. A grafikonok tanúsága szerint az üzleti hangulat továbbra is 59 százalékon áll, vagyis stagnál a második negyedévhez képest. A beruházások megítélése (főleg azoknak az elmaradása) némileg rontott a részindexen, így az most jelenleg 39 százalékon áll. Ez a korábbi negyedévben 41 százalékot mutatott. Meglepő módon a kkv-k a pénzügyi helyzetüket sem ítélik meg nagyon rosszul, a korábbi negyedévben mért 70-ről most 69 százalékra csökkent a részindex, így a teljes barométer egy negyedév alatt mindössze egy százalékpontot csökkent, s jelenleg 55 százalékon áll.

A harmadik negyedévben az árnövekedés, a szakképzett munkaerő hiánya és a megrendelések elmaradása jelentette a mindennapi üzletmenettel kapcsolatos legnagyobb problémákat a kis- és közepes vállalatok cégvezetésében. A partnerek nehézségei és a fizetési morál, illetve az ezekkel összefüggő partneri hangulat romlása, valamint a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működés jelentetik továbbra a legnagyobb kockázatot a cégvezetők számára.

Negyedévről negyedévre nő azoknak a cégeknek az aránya, amelyek vezetői szerint cégük nem fogja elérni az árbevételi tervet. Ez most a harmadik negyedévben a legerősebb. A megkérdezett vállalatvezetők jóval több mint 40 százaléka véli úgy, hogy a bevételek elmaradnak majd a tervezettől. Ám azt is fontos megemlíteni, hogy a harmadik negyedévben 15 százalékra emelkedett azoknak a cégvezetőknek az aránya is, akik szerint vállalkozásuk árbevétele meghaladja a tervet – ez leginkább az inflációs hatás miatt lehet így. Tény azonban, hogy a kettő között – a tervet tartani tudók aránya – szűkült a sáv.

Jó hír, hogy a vállalkozások többsége továbbra sem tervez elbocsátásokat (továbbra is kkv-król van szó), de egyre nagyobb teher a számukra a minimálbér-növekedés. A kkv-körben minden ötödik vállalkozás halasztott el beruházásokat a legutóbbi minimálbér-emelés következtében, 43 százalék számolt be valamilyen problémáról a bérköltségek idei kigazdálkodása kapcsán. A 2024-es béremeléssel kapcsolatos várakozások azt mutatják, hogy a cégek 5-10 százalékos minimálbér- és garantáltbérminimum-emelésre számítanak. Czomba Sándor éppen ma beszélt arról, hogy november második felében meglehet a megállapodás, de a jelek azt mutatják, hogy a növekedés inkább lesz a 10-15 százalékos keret között, mint lejjebb.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Éberling András)