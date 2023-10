További kedvező fejlemények a csok plusz kapcsán

Új részletek láttak napvilágot a szerda este bejelentett csok plusz kapcsán – erre közleményben hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtökön. A közleményben világossá teszik: a kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén, tehát nemcsak az ötezer főnél nagyobb településeken, hanem a kistelepüléseken is igénybe lehet venni, utóbbiaknál így a gyermekáldást tervező házaspárok a csok plusz mellé akár a falusi csok vissza nem térítendő támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik.

A KIM azt is egyértelművé tette, hogy jövőre is megmarad az illetékmentesség és az adó-visszatérítés lehetősége is. Ez pedig újabb milliókat jelent az új csokot igénylőknek. A közlemény nem részletezi, de jelenleg az új építésű lakások vételárának 5 százalékos áfáját teljesen visszaigényelhetik a csokosok, az építési költségek áfáját pedig maximum ötmillió forintig. Ez tehát megmarad, ahogy az illetékmentesség is 80 millió forint értékhatárig. Ha ez megszűnne, akkor vásárláskor ki kellene fizetni a négyszázalékos vagyonszerzési illetéket – írja a Világgazdaság.

