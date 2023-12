Kétlépcsős emelés jön a Mol-kutakon

A Mol két lépcsőben fogja bevetni a kötelező jövedékiadó-emelést, először húsz, majd 21 forinttal hajtják végre az adóemelést – közölte az Index.

A lapnak Orosz András, a Mol magyarországi kiskereskedelmi igazgatója elmondta:

Úgy döntöttünk, hogy a fogyasztók érdekeit figyelembe véve két részletben érvényesítjük a kötelező jövedékiadó-emelést: az első emelésre január elsején, a másodikra pedig nagyjából január 15-én lehet számítani, először húsz, majd 21 forinttal.

Ha ebben az időszakban egyéb árváltozás lenne a nagykereskedelemben, azt a kiskereskedelmi piac is követni fogja.

Így a fogyasztókat egyszerre nem terheli majd ez a plusz adóteher

– emelték ki.

Orosz András a lapnak rávilágított arra is, hogy idén szeptemberben több mint száz forinttal többet kellett fizetni a kutakon az üzemanyagokért, amennyiben a tavalyi év azonos időszakát vizsgáljuk, úgy 130-160 forinttal olcsóbb most a kiskereskedelmi ár. Az árakban lehetett volna érvényesíteni a mostani adóemelést, de a lépés mögött más üzleti racionalitás van: a Mol-csoport a kiskereskedelmi területen is a hosszú távú stratégiát követi – írják.

Még júliusban kiderült, hogy a Pénzügyminisztériumnak az uniós előírásokhoz igazodva január elsejétől emelnie kell a jövedéki adót. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója később levezette, hogy 41 forintos drágulás jöhet a benzinkutakon – emlékeztetnek.