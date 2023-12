Tovább csökkent az energiafogyasztás Magyarországon

Nem tört meg a tendencia, az idei esztendő első kilenc hónapjában tovább csökkent az energiafogyasztás. Ez látszik az ipari teljesítmény adatain is, miután a kibocsátásból 3,8 százalékkal részesedő energiaipari termelés a vizsgált időszakban huszonöt százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakában mért számoktól. A Központi Statisztikai Hivatal rámutatott arra, hogy a primerenergia-felhasználás is takarékosabb volt (részben a megszokottnál enyhébb időjárás és az alacsonyabb feldolgozóipari igény hatására). Ez 8,4 százalékkal csökkent az előző évi mutatóval összevetve. A folyamat 2022 áprilisától tart.

Ha a részleteket nézzük, akkor azt látni, hogy a villamosenergia-fogyasztásunk 2022 júniusa és 2023 augusztusa között folyamatosan elmaradt az egy évvel korábbitól, 2023 szeptemberében viszont 1,5 százalékkal magasabb volt annál. Az első kilenc hónap energiaigénye a 2022 azonos időszakinál 5,4 százalékkal alacsonyabb, 33,9 ezer gigawattóra volt. A földgázfogyasztást is hasonló tendencia jellemezte, 2022 februárjától – 2023. május és augusztus kivételével – minden hónapban alatta maradt az egy évvel korábbinak. A 2023 első kilenc hónapjában elhasznált 5,8 milliárd köbméter tizenhat százalékkal volt kevesebb a 2022 azonos időszakinál.

Tovább csökkent az idei első kilenc hónapban az energiafogyasztás

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A fogyasztás mérséklődéséről Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt nemrégiben az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén. A tárcavezető kiemelte: a gázfogyasztásban az Európai Unó által elvárt tizenöt százaléknál nagyobb a magyarországi csökkenés, és az áram fogyasztása is visszaesett. A miniszter reálisnak nevezte, hogy Magyarország fenn tudja tartani a gazdasági növekedést, miközben a teljes energiafogyasztás csökken, ami hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaeséséhez. Akkor hozzátette azt is, hogy jelentős átrendeződésre lehet számítani, a fosszilis energiahordozókról egyre inkább átáll az ország a zöld energiaforrásokra.

A miniszter szerint napenergia-forradalom zajlik Magyarországon, tavaly az összes új telepítés meghaladta az ezer megawattot, idén pedig biztosan átlépi az 1500 megawattot.

Összességében pedig már elérte az 5500 megawattot a magyarországi napelemek beépített kapacitása, ebből 2200 megawattnyi háztartási és 3300 megawattnyi ipari méretű. Egyre több olyan nap van Magyarországon, amikor a napsütéses időszakokban az áramfogyasztás kilencven százalékát napenergia biztosítja, a paksi atomerőmű termelésével együtt pedig jelentős időszakokban lehet teljesen karbonmentesen biztosítani az ország áramszükségletét.