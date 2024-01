Erősíti a szegedi ingatlanpiacot a BYD

Debrecen mögé máris felugrott a második helyre Szeged az eladó használt lakóingatlanokra érkező érdeklődések számát tekintve januárban a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok között. Növekményben viszont, a több mint 60 százalékkal több érdeklődő révén már az első helyen van a BYD-beruházás leendő helyszíne – összegezte a keresleti adatokat a Világgazdaságnak a legnagyobb hirdetési oldal, az Ingatlan.com illetékese.

Noha Szeged jóval kisebb város, mint Budapest, a jelenlegi árszintek már most sem számítanak alacsonynak, miután Szeged eddig is a régió felülteljesítője volt. Az Ingatlan.com lakásárindexe alapján a dél-alföldi régió lakásárai 0,5 százalékkal csökkentek 2023-ban, a csongrád–csanádi vármegyeszékhelyen viszont ugyanekkor 3 százalékkal nőttek. Debrecenben 2023-ban 5 százalékos volt az átlagos lakásár-emelkedés, ehhez fog felzárkózni hamarosan Szeged is a piaci szakérő szerint.

A szegedi albérleti díjak jelenleg a középmezőnyben vannak a 140 ezer forintos középértékükkel. A legdrágábban Budapesten, Győrben és Debrecenben lehet lakást bérelni, ezek a városok sorrendben 240 ezer, 200 ezer és 190 ezer forintos havi díjakkal vezették az ártoplistát 2023 decemberében.

Beszédes, hogy a klasszikusan legdrágább főváros mögött sorakozó Győr és Debrecen egyaránt autóipari beruházási központ, vagyis a gigaberuházások kimutathatóan emelik a bérleti díjak szintjét is. Ez pedig a befektetőknek jó ok arra, hogy az adott településen vásároljanak. Meg kell persze jegyezni, hogy Debrecen albérletpiaca már a BMW megjelenése előtt is pörgött, hiszen a hajdúsági megyeszékhely egyetemére nagyon sok külföldi érkezik évről évre és jellemzően nem kollégiumban, hanem kiadott lakásokban laknak az egyetemi évek alatt. Ugyanakkor ténykérdés, hogy a BMW megjelenése jelentősen megdobta a kiadó lakások piacának forgalmát. Ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy Szeged is egyetemváros, vagyis a lakáskiadásokra az is jótékonyan hat. (Kecskemét is autóipari fellegvár a Mercedes miatt, de ott nem ennyire drága a lakásbérlés.)

A régióhoz képest Szeged már eddig is egy sziget volt, ahol más tendenciák voltak jellemzők, aminek még semmi köze nem volt a BYD-beruházáshoz. Az elektromosautó-gyár beruházásának híre persze nyomban felpezsdítette a keresletet, amely 66 százalékkal nőtt január első három hetében az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

Az eladó lakások és házak iránt máshol is jelentősen élénkült az érdeklődés, a lakáspiac padlógázzal kezdte az évet. Országosan 22 százalékkal, a megyei jogú városok és vármegyeszékhelyek körében 25 százalékkal nőtt éves alapon a kereslet. Az ehhez képest is kiemelkedő mértékű szegedi keresletugrás tehát már vitathatatlanul az elektromosautó-üzem hatása a szakérő szerint.

Borítókép: A szegedi Tisza-part (Fotó: Faludi Imre)