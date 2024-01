Ha sürgős az adásvétel: gyorsabban hoz vevőt a megfelelő árazás

Már a múlt évben is élénkült a jó állapotú és jól árazott használt lakások iránti kereslet. Ez vélhetően az idén is folytatódik – válaszolták lapunk megkeresésére az OTP Ingatlanpont szakértői. Jelezték: pusztán az elérhető állami támogatások oldaláról vizsgálva a kérdést, valamelyest a használt lakások irányába billentheti a mérleg nyelvét az, hogy a csok plusznál nem igényelhető vissza az új lakások ötszázalékos áfája. A Duna House elemzési vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyobb számban ösztönözhetik az új lehetőségek a gyermeket vállaló párok a saját ingatlan vásárlására.

Benedikt Károly szerint a támogatások hatására erősödő kereslet elsősorban a használt lakások piacán nyújt majd jelentősebb segítséget. Ezzel együtt a stabil kereslet kedvezően hathat az új ingatlanok építésére is. Az utóbbiak négyzetméterárainak emelkedése miatt ugyanakkor sokak még a támogatások igénybevételével is nehezen érhető el egy új ingatlan. A csok plusz hatásaként a főváros és a megyeszékhelyek jó minőségű lakásai, míg a falusi csoknak köszönhetően a jó közlekedéssel rendelkező, nagyvároshoz közeli települések korszerű családi házai lehetnek keresettebbek 2024-ben. Benedikt Károly szerint bizonyára lesznek olyanok is, akik az alacsonyabb vételár reményében inkább jó lokációval rendelkező, stabil szerkezetű, kedvező elrendezésű vagy könnyen alakítható és korszerűsíthető, felújításra szoruló házat választanak majd. A vevők körében érezhető volt tavaly az óvatossági motívum, ez vélhetően az idén is fennmarad.

Az árak kapcsán a szakértő kitért arra is, miszerint tavaly a felújítandó, nagyobb energetikai korszerűsítésre szoruló ingatlanok tulajdonosai is egyre inkább kezdték elfogadni, hogy érdemes lejjebb adni az irreális elvárásokból.

Az árképzésnél muszáj figyelembe venni a birtokukban lévő ingatlan valós energetikai állapotát. Az ilyen típusú ingatlanok árazása nagyban függ az adott település népszerűségétől, az aktuális kínálattól és a kereslet mértékétől is. A használt ingatlanok árazására jóval nagyobb mértékben hat ki a kereslet, míg az új építésűek négyzetméterárait a keresleten túl befolyásolják az építőanyagárak, a szakmunka díja és a szakemberek elérhetőségei is. Azokon a településeken nagyobb a különbség, ott nyílik jobban az árolló, ahol alacsonyabb árszinten mozognak a használt lakások. Egy olyan településen, ahol a használt ingatlanok ára viszonylag alacsony, az új építésűekért ott is elkérik a minimum négyszáz-ötszázezer forintot négyzetméterenként.