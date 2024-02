Pénzeső várja az új babavárósokat

Új, a babaváró hitelhez kapcsolódó promóciókkal kezdték 2024-et a bankok: a korábbi gyakorlathoz hasonlóan most is jóváírási akciókat indítottak, jellemzően 150-180 ezer, de esetenként akár 200 ezer forint feletti extra pénzhez is juthatnak az igénylők.

Természetesen a kedvezményeknek most is vannak feltételei, amelyeket érdemes alaposan áttanulmányozni a kölcsön igénylése előtt, így például

több szolgáltatónál csak a maximális összeg felvételekor jár a jóváírás, és követelmény lehet az új számla nyitása is az adott hitelintézetnél.

A korábbi akciókhoz képest ugyanakkor szembetűnő újdonság, hogy több pénzintézet a kedvezmény feltételeként előírja azt is, hogy az ügyfél járuljon hozzá a szolgáltató marketingcélú megkereséseihez. Ezzel vélhetően a keresztértékesítési lehetőségek kihasználását célozzák, vagyis azt, hogy a babavárós ügyfél a jövőben (lehetőség szerint) egyéb termékeket is igényeljen a szolgáltatónál.

A babaváró hitel feltételei – ahogy arról a Világgazdaság korábban már beszámolt – több ponton is változtak az idén január elsejétől. Az egyik fontos változás, hogy a maximálisan felvehető kölcsönösszeg tízmillió forintról 11 millió forintra emelkedett, miközben ötvenezerről 51 ezer forintra nőtt a kamattámogatott időszak alatt fizetendő maximális havi törlesztőrészlet nagysága is. Ennél is lényegesebb változás, hogy az igénylő feleség életkora legfeljebb harminc év lehet a 2023. végéig érvényes 41-gyel szemben.

Az idén ugyanakkor – átmeneti jelleggel – még akkor is igényelheti a babavárót a házaspár, ha a feleség betöltötte a 30. életévét, de még nincs 41 éves, és legalább 12 hetes várandósságot tud igazolni.

Az idén még azok a házaspárok is igényelhetik a támogatott kölcsönt, akik örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhivatalnál 2024. január 1. és december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket, és ezt igazolni is tudják.

