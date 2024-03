Az Economx pedig beszámolt a rendes ügymenetről és kiszámolták azt is, hogy mindez mennyibe fog kerülni. A portál azt írja, hogy a vízóra cseréjének költsége függ az új eszköz típusától, a szükséges vízmérők mennyiségétől, attól, hogy milyen bonyolult a beszerelés, és az egyéb szükséges munkálatoktól is. A példában egy darab 1/2" mellékmérővel számolva a készülék nettó 8500 forintba kerül, amire rájön még a plombálás, amelynek költésge 1600 forint, illetve ott van még a munkadíj is, ami 14 500 forintba kerül.