Bejelentést tett az MVM, ez minden ügyfelet érint

Mostantól az MVM Next minden lakossági ügyfele az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat online ügyfélszolgálati oldalon, illetve az MVM Next elnevezésű applikációban intézheti gáz- és áramügyeit. Azt írják, így még egyszerűbb és gördülékenyebb az online ügyintézés. Ez azt is jelenti, hogy

a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik.

Akik földgázügyeiket már eddig is online intézték, ugyanezen a felületen intézhetik az áramügyeket is, ami azt jelenti, hogy

nekik külön regisztrálniuk nem kell.

Amennyiben áram- és földgáz-szerződéseikben megadott adataik megegyeznek, automatikusan hozzáférhetnek áramos felhasználóhelyeikhez is.