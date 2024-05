A legnagyobb ellenség

Az Egyesült Államok legnagyobb ellensége nem Kína vagy Oroszország, hanem a 35 billió dolláros adósságállomány – állapította meg a minap közölt elemzésében a The National Interest, a Center for the National Interest politikai agytröszt online platformja. Az idei 1,6 billió dolláros deficit, a 35 billió dolláros teljes adósság és az idei egybillió dolláros kamatfizetés mellett, ha az amerikai dollár már nem az elsődleges globális tartalékvaluta, és amennyiben egy valódi riválisa lép színre az amerikai valutának, akkor az egész amerikai pénzügyi rendszer összeomlik – olvasható a jelentésben, melyet a távirati iroda ismertetett. Miután Amerika a XX. század folyamán a világkereskedelem központi erejeként szolgált, Washington hozzászokott ahhoz, hogy belpolitikájában olyan pazarlóan költekezzen, amennyire csak akar, és külpolitikájában pusztító pénzügyi fegyverként vessen be szankciókat azon országok ellen, amelyekkel problémái vannak – áll a dokumentumban, amely szerint Washington visszaél gazdasági dominanciájával.