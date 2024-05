Trump így hozná helyre a Biden-adminisztráció hibáit

Ukrajnával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint Biden nagyon rosszul kezelte Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Ukrajna inváziójának nem szabadott volna megtörténnie, és az ő hivatali ideje alatt nem is történt meg – hangsúlyozta Donald Trump, aki arra is ígéretet tett, hogy kiszabadítja a The Wall Street Journal Oroszországban fogva tartott riporterét, Evan Gerskovicsot.

A NATO-val kapcsolatban megerősítette azt a véleményét, miszerint a tagállamoknak többet kell tenniük a saját védelmükért. „Ha nem fizetsz, magadra maradsz” – fogalmazott a volt elnök, hozzátéve: egyáltalán nem akarja, hogy bármi rossz történjen Európával, mert szereti a kontinenst. Mindazonáltal úgy érzi, az európai országok kihasználták Amerikát mind a NATO-val, mind Ukrajnával kapcsolatban.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg/Jeenah Moon)