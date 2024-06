Érdemes körbenézni: töretlenül épül, szépül az ország + videó

A minap adták át a Kalocsát és Paksot összekötő, Tomori Pál egykori kalocsai érsekről, hadvezérről elnevezett új Duna-hidat, valamint a hozzá kapcsolódó 512-es főút új szakaszát. A korábbi negyven-ötven percről hozzávetőlegesen tizenöt percre csökken a Kalocsa és Paks közötti menetidő, Kalocsától pedig nagyjából negyven perc alatt lehet eljutni az M6-os autópályáig. Orbán Viktor kormányfő az átadáson elmondta azt is, hogy a híd összetett, átgondolt, hosszú távra szóló országfejlesztési, országépítési terv része.

A kormány feltett szándéka, hogy a Zalaegerszeg–Székesfehérvár–Kecskemét–Debrecen tengelyvonaltól délre minél több beruházást, ipari vállalkozást, vagyis gazdasági erőt telepítsenek, ehhez pedig utakra és hidakra van szükség.

Nemrég egy páratlan turisztikai látványosság is megnyílt Sátoraljaújhelyen. A nemzeti összetartozás napján adták át a hétszáz méter hosszú Nemzeti összetartozás hídját. A függőhíd egyik szakaszán rácsok helyett üveglapokon keresztül, nyolcvan méter magasból lehet lenézni a híd alatt futó Május-patakra és a környező dombokra. Szintén a turizmus erősíti a Szolnokon megépült Várkapu Történelmi Látogatóközpont. Az egykori erődben interaktív várkiállítás, a Damjanich parkban tematikus játszótér várja a látogatókat. A fővárosban megújult a Budavári Palotanegyed, miközben a Városliget épületeit a világ legjobbjának választották a fenntarthatóság, az esztétikai és látogatói élmény szempontjából. Építészeti Oscar-díjat kapott a Néprajzi Múzeum Szingapúrban, míg a nemzetközi ingatlanfejlesztői versenyen a Magyar Zene Házát is díjazták.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a világ két legjobb középülete a Városligetben van.

Az Aktív települések program keretében pedig eddig 122 bringapark létesült többek között Miskolcon, Komlón és Zircen, míg további 18-at idén fognak megépíteni.

A drónnal készült képen az újonnan átadott Nemzeti összetartozás hídja Sátoraljaújhelyen a nemzeti összetartozás napján, 2024. június 4-én

Jelentős eredményeket lehet felmutatni a Magyar falu programban is: a többi között hatszáz orvosi rendelő épült és újult meg, mintegy kétezer település kapott orvosi eszközöket, miközben sorra épültek az orvosi szolgálati lakások. A program segítségével a minap készült el a leányfalui gyermekorvosi rendelő felújítása.

Érdemes megemlíteni az Egészséges Budapest programot is, amely a főváros mellett az agglomerációban élő betegek minőségibb ellátását is segíti új diagnosztikai eszközökkel. Kórházak, rendelőintézetek megújítását is támogatta a kormány a programban az elmúlt években. Az összes ér- és billentyűbetegség, valamint szívhiba kezelését teszi lehetővé egyetlen műtő, amely szintén kormányzati támogatással valósult meg a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. Pécsett pedig új sürgősségi betegellátó osztályt adtak át, ahol korszerű műtőblokkok, modern diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs készülékek segítik a betegek gyógyítását.

Egymás után újulnak meg a felsőoktatási épületek is, már több mint 310 ezer diák tanulhat korszerű, XXI. századi körülmények között. Így például a Corvinus Egyetem gellérthegyi campusában sportpályák, többfunkciós oktatási-kutatási helyiségek, tágas közösségi terek fogadják a csaknem hétszáz hallgatót.

Folytatódik a tanuszoda- és tornaterem-fejlesztési program is: eddig 37 tanuszoda készült el, hat építése zajlik és további tíz tervezés alatt van. Az állam támogatja a Zöld óvoda program és hálózat működését is. Ennek eredményeként már több mint 1100 óvodának van „zöld” minősítése, azaz minden negyedik gyermek olyan intézménybe jár, ahol környezettudatos életmódra is nevelik őket. Folyamatos a bölcsődék fejlesztése és bővítése is, az elmúlt egy évben ötezer új férőhelyet hoztak létre. Míg 2010-ben 32 510 bölcsődei férőhely volt hazánkban, addig 2024-ben már 66 ezer.