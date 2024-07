A munkaadónkkal közösen is tehetünk az egészségünkért

Minden családban visszatérő probléma a túlzott telefonhasználat, ám nem a teljes tiltás a megoldás. A nyaralás különleges élethelyzet, a legelső lépések a tudatosság és az odafigyelés, bár az érdeklődés könnyen addig terjedhet, hogy milyen fotók oszthatók meg a helyszínről a közösségi oldalakon – kezdte Urbán Viktor mentálhigiénés szakember a kerekasztal-beszélgetést, amelyet Lenkei Beatrix, a Zedna Life szakértője moderált. Urbán Viktor szerint nem baj, ha egy családi nyaralás alkalmával nem vagy nemcsak a nevezetességeket nézik meg, hanem azt is, ami a fiatalt érdekli – ilyen lehet akár egy képregénybolt is.

Urbán Viktor, Horváth Zsófia, Tóth Réka Ibolya, Erdélyi Alíz, a kerekasztal-beszélgetés résztvevői, valamint Lenkei Beatrix, a moderátor. Fotó: VG/Vémi Zoltán

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalabb generációk számára a kapcsolati háló is az online térbe tevődött át, a nyaralás pedig kiszakítja az érintettet ebből a megszokott közegből, ugyanakkor a nyaralás során is szabadulhat fel hasonló arányú dopamin, mint az online jelenlét során.

Akik viszont nem jutottak el (még) nyaralni, azoknak a munkahelyi környezetben kell helytállniuk, tudatossággal és odafigyeléssel pedig ők is változatosságot vihetnek a mindennapjaikba. A nyári melegben még inkább hangsúlyossá váló tudatos táplálkozásban az okostányér segíthet.

Erdélyi Alíz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára szerint ugyanis

az egészségtelen étkezésnél rosszabb az, ha valaki abban a téves tudatban él, hogy helyesen cselekszik.

Úgy véli, a különféle, egymásnak is gyakran ellentmondó információk helyett érdemes inkább a szakemberek véleményét kérni táplálkozási kérdésekben, az sem baj például, ha hús helyett tej, tejtermék, tojás kerül az asztalra, nyáron ugyanis a nehéz, zsíros ételek még inkább terhelik a szervezetünket. Nem célszerű a reggelit kihagyni, számos ételszállító cég ajánlatát is érdemes összevetni. Előnyből indulhat az, aki a saját kertjében meg tudja termelni, bevihet magával a munkahelyére mentalevelet, paradicsomot. Gyümölcsökből is lehet desszerteket készíteni – hívta fel a figyelmet a beszélgetés dietetikus résztvevője.

A mentális egészségnek legalább ugyanakkora szerepe van, mint a fizikainak, ennek megléte vagy hiánya pedig megmutatkozik a termelékenységben is

– mutatott rá Horváth Zsófia, az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár értékesítési és marketingvezetője. Szerinte a nyaralás a feltöltődést, a kiégés megelőzősét szolgálja, az egészség megőrzéséért pedig a munkáltató is sokat tehet. Az egészséges munkavállaló ugyanis egyben költséghatékonyságot is jelent, és ezáltal jobb termelékenységet. Megjegyezte, az egészségpénztári megtakarítás számos célirányos egészségjavítást tesz lehetővé, munkaadónak és munkavállalónak egyaránt megéri igényelni. Előnye az akár évi húszszázalékos, akár 150 ezer forint adókedvezmény. Ha a munkáltató biztosítja ezt a fajta juttatást, a dolgozó sok esetben maga választhatja meg, hogy például mozgásszervi bántalmakkal kapcsolatos ellátásra vagy éppen szűrővizsgálatra fordítaná a felhasználható összeget. Az egészségpénztárba befizetett összeg masszázsra, ülőpárnára, fizioterápiára vagy pedig szűrővizsgálatokra is fordítható. Rugalmas konstrukcióról van szó, hiszen munkaadó és munkavállaló egyaránt igényelheti, és bármelyikük befizethet rá.

Szó esett arról is, hogy mást tarthat fontosnak a munkaadó, mint amire a munkavállalónak igénye lenne, a karrier mellett a közösségnek, az emberi kapcsolatoknak is szerepe van, nem elég csupán maga a karrier, szükség van a munka-magánélet egyensúlyára is. Sok munkáltató ugyanakkor huzamos ideig azt gondolta, a kapcsolati háló nem hatásköre, holott a testi-lelki jóllét hiánya az emelkedő betegszabadságokban mutatkozik meg – a cég a napokra bontott munkabér hetven százalékát fizeti egy olyan napért, ahol a produktivitás minimális – hívta fel a figyelmet Tóth Réka Ibolya, a MNDFL flow well-being ügynökség és a MNDFL flow Method megalapítója, mindfulness oktató. A kiégésnek vagy az egyensúly felborulásának vannak jelei, hiszen már a munkaórák alatt csökkenhet a produktivitás. Összességében megéri tehát gondoskodni a munkavállalókról.