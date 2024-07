Brüsszel most a tűzzel játszik

– Tragikus, ami a kínai büntetővámok ügyében folyik. Azok után, hogy Brüsszel az európai járműgyártók érdekeinek védelmére hivatkozva hatályba léptette az intézkedést, maguk az európai járműgyártók jelezték, hogy az súlyosan sérti az érdekeiket – hívta fel a figyelmet a fejleményekre Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte, hogy a Volkswagen szerint a döntés negatív hatásai meghaladják az előnyeit. A BMW vezérigazgatója pedig nemes egyszerűséggel zsákutcának nevezte az intézkedést.

– A felháborodás oka, hogy az európai autógyárak árbevételük jelentős részét már Ázsiából szerzik, ráadásul gyakran maguk is működtetnek üzemeket Keleten – ezek egy része állami támogatással valósult meg – így a válaszcsapásoknak súlyos következményi lehetnek – magyarázta a szakértő.

Az autógyártók nem örülnek Brüsszel lépésének

A fentieknek az az előzménye, hogy az Európai Bizottság 37,6 százalékig terjedő ideiglenes kiegyenlítő vámot vetett ki a Kínából származó, kizárólag akkumulátorról üzemelő elektromos járművek behozatalára. Az uniós intézmény tavaly október elején szubvencióellenes vizsgálatot indított a szóban forgó járművek behozatalával kapcsolatban. Arra keresték a választ, hogy értékláncok részesülnek-e illegális támogatásban, és hogy ez a támogatás okozhat-e gazdasági kárt az uniós gyártóknak.

A vizsgálat alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kínai értéklánc tisztességtelen támogatásban részesül, ami gazdasági kárral fenyegeti az uniós vállalatokat.

Brüsszel szerint a kivetett ideiglenes vámok célja, hogy megakadályozza az olcsó, kínai állami támogatással gyártott elektromos járművek unióba irányuló dömpingjét. A vizsgált három kínai gyártóra egyedi vámok vonatkoznak: a BYD esetében 17,4 százalékos, a Geely-re 19,9 százalékos, a SAIC-re 37,6 százalékos. Más elektromosjármű-gyártásban érdekelt kínai vállalatokra, amelyek együttműködtek az uniós vizsgálatban, átlagosan 20,8 százalékos vám vonatkozik. Az összes többi kínai gyártóra pedig, amelyek nem működtek együtt a vizsgálatban, 37,6 százalék vámot kell alkalmazni – ismertette a távirati iroda.

Hortay Olivér emlékeztetett arra, hogy a járműgyártás Európa talán utolsó versenyképes húzóágazata.

– Kína az unió legnagyobb importpartnere és harmadik legfontosabb exportpiaca, szóval Brüsszel ezúttal tényleg a tűzzel játszik. Márpedig az európai autógyártók világossá tették, hogy ezen a játékon semmit sem nyerhetünk. Itt lenne az ideje kiszállni – fogalmazott.

Hibás elképzelés

A fentiek mellett van más is, amellyel Brüsszel lényegében az uniós állampolgároknak okozna nagyobb gondot. Az ipar után az Európai Unió a lakosságot is karbonadóval sújtaná. A hatályos szabályok szerint ki kellene terjeszteni az uniós szén-dioxid-kvótarendszert a fűtésre és a közlekedésre is, ami mesterségesen megemelné a rezsiköltségeket. Azaz a háztartások szempontjából új adóként funkcionálna.

A polgárok így kénytelenek lennének csökkenteni az energiafelhasználásukat, és ez – a szabályozó szándéka alapján – mérsékelné a károsanyag-kibocsátásokat. – Az előzetes becslések szerint az új díjtétel mértéke az üzemanyagok esetében például rövid idő alatt elérhetné a kétszáz forintot literenként. Az elképzelés úgy, ahogy van, hibás – figyelmeztetett Hortay Olivér.