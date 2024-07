Ismét kamatot vágott a jegybank

Nem húzta be a kéziféket a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal 6,75 százalékra mérsékelte az alapkamatot. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, annak ellenére, hogy egy hónapja még úgy tűnt, hogy egy időre leállítja a kamatvágásokat a jegybank, az elmúlt hetek fejleményei után már sejthető volt, hogy nem így tesz – írja a Világgazdaság. Tavaly május óta, amikor elkezdődött a kamatcsökkentési periódus Magyarországon, ez volt a tizenötödik kamatcsökkentés sorozatban.

Az egy hónappal ezelőtti kamatdöntő ülésen jelentette be Virág Barnabás alelnök, hogy mivel a külső környezetben nagyon erősek a kockázatok, amelyek szűkítik a jegybank mozgásterét, júliustól új szakasz kezdődik a hazai monetáris politikában.

Hogy végül nem így lett, az a kedvező hazai és a nemzetközi környezetnek tudható be: minden jel arra utal, hogy a Fed szeptemberben végre tényleg kamatot vág.

Ami azért fontos, mert az amerikai központ bank szerepét betöltő pénzintézet legkisebb lazítása is enyhíti a nyomást a feltörekvő piacokon, így a forint piacán is, mozgásteret biztosítva a MNB-nek a további kamatvágások előtt. Ez mutatkozott meg tavaly év végén, amikor a piac 3-4 kamatvágást árazott be a Fed esetében, emiatt aztán a forint is erősebb volt a mostaninál.