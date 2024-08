Folytatódó Lukoil-ügy, állami kézben a HungaroControl

Az MVM automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett árú kedvezményes földgázmennyiséget a diktáláson alapuló, hőmérsékletfüggő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében 2024. augusztus 1-jétől – közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. csütörtökön a távirati irodával. A kedvezménykiosztás megváltozása nem befolyásolja a kedvezményes évre vonatkozó rezsicsökkentett mennyiség eddig megszokott mértékét. A kedvezménykiosztás egységes lesz függetlenül attól, hogy az ügyfél csak fűtésre, vagy fűtésre és főzésre, illetve vízmelegítésre is használja a földgázt. A kedvezményes mennyiség kiosztása a jövőben jellemzően nem függ a tényleges hőmérséklettől, a kedvezmény mértéke minden napra előre rögzített.

Nem számít ezentúl, hogy valaki csak fűtésre vagy főzésre is használja a gázt

A kedvezményes mennyiség kiosztása ezáltal alkalmazkodik a fűtési szezonhoz, a felhasználás ritmusához, hiszen a kedvezményes, rezsicsökkentett gázmennyiség télen magasabb, nyáron alacsonyabb.

Lukoil-ügy: Magyarország a békés megoldások híve

Az utóbbi időben a legnagyobb segítséget a magyar áramexport jelentette Ukrajnának, amely a háború következtében elveszítette a használható áramtermelő kapacitásainak a háromnegyedét – mondta a Világgazdaságnak Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője annak kapcsán, hogy Ukrajna korlátozta a Lukoil olajexportját Magyarország és Szlovákia irányába, ezzel nehéz helyzetbe hozva minket. Mint ismert, Szlovákia pont az előbb említett gázolaj exportjának leállítását helyezte kilátásba válaszul arra, hogy nem jut hozzá a Barátság vezetéken a Lukoil által exportált orosz kőolajhoz.

Elvben Magyarországnak is megvannak a lehetőségei, ám Hortay Olivér szerint az lenne a legcélszerűbb, ha a Lukoil körüli politikai vita még azelőtt lezárulna, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerülne. Hortay Olivér felidézte, a magyar kormány egyelőre nem fenyegette meg Ukrajnát, helyette Szlovákiával közösen kezdeményezte az eljárást az Európai Bizottságnál.

A szakértő aláhúzta: a szállítási mennyiségek közismertek, így az ukránok tisztában vannak vele, hogy gazdasági és energetikai szempontból nem áll érdekükben mélyíteni a konfliktust a két országgal.

Szijjártó Péter külgazdasági miniszter figyelmeztetett, Horvátország nem megbízható partner és a tranzitdíj többszörösét kéri

Szijjártó Péter szerint nem lehet megbízni a horvátokban, ha olajszállításról van szó

Megkapta Szijjártó Péter és a szlovák külügyminiszter az Európai Bizottság válaszát az ukrán olajtranzit leállítása miatti küldött levélre. A bizottság alelnöke azt írta, hogy a Barátság vezeték elzárása nem veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiaellátását. Valdis Dombrovskis hozzátette, hogy a két uniós tagállam forduljon Horvátországhoz, ha olajra van szüksége. Horvátország nem megbízható tranzitország az olajszállításban – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. A miniszter szerint az alelnök levele újra azt bizonyítja, hogy az ukránok bármit megengedhetnek maguknak uniós tagállamokkal szemben, főleg ha azok békepártiak és nem szállítanak fegyvereket. Szijjártó Péter a horvátokról azt írta: „nyilvánvalóan véletlen egybeesés, hogy a horvát miniszterelnök tegnapelőtt levelet írt az Európai Bizottság elnökének, amiben a Horvátországon keresztül húzódó olajvezetéket reklámozza”.

Közölte: túl azon, hogy a két levél azt erősíti meg, hogy itt egy Brüsszelből összehangolt akcióról van szó, van egy másik nagy baj is a horvát opcióval. Horvátország egyszerűen nem megbízható tranzitország, mert a piaci átlagos értékek ötszörösére emelték az olaj tranzitdíját a háború kitörése óta. Nem megbízható, mert lehetetlenné tették a Mol számára, hogy hosszú távra kössenek le szállítási kapacitásokat, valamint a vezeték kapacitásnöveléséhez szükséges beruházásokat nem végezték el, a maximális kapacitásról pedig soha senki által nem bizonyított adatokat adnak.

Át kell írni a gazdasági előrejelzéseket

– Kedvezőtlenül alakult a gazdaság teljesítménye a második negyedévben. A szezonálisan kiigazított adatok szerint negyedéves alapon csökkent a GDP, 0,2 százalékkal, és az éves növekedési ütem is lassulást mutatott, 1,3 százalékra. A statisztikai hivatal az első becslésben még nem közöl részletes adatokat, csak annyit, hogy termelési oldalról az építőipar és az ingatlanügyletek támogatták a gazdasági növekedést, miközben az ipar érdemben visszafogta azt – mondta Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint „hideg zuhanyként” értékelhetőek a számok, így várhatóan a 2,5 százalékos növekedési célkitűzés sem teljesül. Szerinte a kérdés most már inkább az, hogy éves alapon meglesz-e a kétszázalékos bővülés. Ahhoz, hogy meglegyen, az iparnak rövid időn belül magára kellene találnia. – A vártnál kisebb növekedés problémát jelenthet a költségvetés szempontjából is: bár az áfabevételek az elmúlt néhány hónapban kedvezően alakultak, de a vártnál kisebb növekedés rontja az egyenleget – és a mozgástér hiánya nehezíti a gazdaság élénkítését is – tette hozzá.

Az NGM irányítása alá kerül a HungaroControl

Augusztus 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közvetett irányítása alá került a HungaroControl Zrt., amelynek feladata a repülésbiztonság magas szintjének biztosítása – jelentette be csütörtökön a minisztérium. Az NGM megfogalmazása szerint Nagy Márton miniszter iránymutatása alapján a HungaroControl prioritásai közé tartozik a magyar légi közlekedés minőségének jelentős javítása, az európai légi közlekedést támogató szervezettel (Eurocontrol) való szoros együttműködés, valamint a magyar érdekek hatékonyabb képviselete.

Kiemelt feladata továbbá a jelentősen megnövekedett átrepülő forgalom kezelhető szinten való stabilizálása, valamint ennek érdekében a jövőbeni díjstruktúra felülvizsgálata és szükség esetén módosítása – emelte ki az NGM.

A kitűzött célok hatékony megvalósítása érdekében a társaság vezérigazgatói posztjára 2024. augusztus 1-jével Turi Ferencet nevezték ki. Az eddigi vezérigazgató, Tóth László munkáját megköszönték, közös megegyezéssel távozik – derül ki a közleményből.

Jó üzletbe tenyerelt az állam: rekordfélévet zárt a reptér

Rekordot hozott a nyár első hónapja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: a júniusban fogadott és indított 1 557 130 utassal megdőlt a 2019 hatodik hónapjában regisztrált júniusi utasforgalmi csúcs – közölte a Budapest Airport. Az adatok alapján elmondható, hogy a magyar állam jól járt a reptér megvásárlásával. Ezzel a reptér első félévének teljes forgalma elérte a 7,9 millió főt, közel hét százalékkal túlszárnyalva a járvány előtti rekordév, 2019 első fél évét. Ez előrevetíti, hogy – a Budapest Airport várakozásainak megfelelően – 2024 újabb rekordév lesz, vagyis az idei utasszám a járvány előtti forgalmat is meghaladhatja. A világjárvány után visszatért utazási kedvet Budapestről 41 légitársaság szolgálja ki, amelyek 134 úti célt kínálnak a nyári menetrendben.

