Újabb fontos mérföldkőnél a paksi bővítés

Újabb mérföldkőhöz ért a paksi bővítés azzal, hogy megérkezett Magyarországra az egyik legfontosabb hosszú gyártási idejű berendezésnek számító zónaolvadék-csapda vízi úton Oroszországból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

A Külgazdasági és Külügyminisztériuk közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Pakson zajlik Európa legnagyobb nukleáris beruházása, s minden hasonló építkezésnél vannak bizonyos meghatározó jelentőségű mérföldkövek, ilyen a hosszú gyártási idejű eszközök érkezése is. Rámutatott, hogy a most érkezett zónaolvadék-csapda olyan fontos, az atomerőmű biztonságát jelentő eszköz, amely közvetlenül a reaktortartály alatt helyezkedik el, és így vészhelyzetben fel tudja fogni az abból kiömlő folyadékot.