Rekordmagas szintre emelte hazánk aranytartalékát az MNB

A jelenlegi 94,5 tonnáról 110 tonnára emelte hazánk aranytartalékát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – jelentette be a jegybank hétfőn. Az elmúlt években tovább erősödtek azok a világgazdasági, geopolitikai és tőkepiaci folyamatok, amelyek hozzájárultak az arany szerepének felértékelődéséhez. Az arany a történelem során számos funkciót töltött be a különböző pénzügyi rendszerekben, hatékonyan egészíti ki a devizatartalékot normál piaci körülmények között is. A pénzügyi és geopolitikai bizonytalanság fokozódásakor, szélsőséges piaci környezetben az arany menedékeszköz- és értékmegőrző funkciójának kiemelt jelentősége van, erősítheti az országgal szembeni bizalmat, támogathatja a pénzügyi stabilitást. Mindezen előnyös tulajdonságainak köszönhetően az arany továbbra is világszerte az egyik legfontosabb tartalékeszköz.

A központi bankok arany iránti kereslete is ezt támasztotta alá az elmúlt években: a jegybanki vásárlások 2021–2022-ben is emelkedtek, 2022-ben történelmi csúcsot értek el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradva, de szintén ezer tonnát meghaladó kereslettel jelentkeztek a jegybankok.

A Magyar Nemzeti Bank az 1924-es alapítása óta tart aranytartalékot, ennek állománya azonban nagymértékben ingadozott az évtizedek során: a második világháborúig emelkedett, majd a háború végén az MNB legendás „aranyvonatán” mintegy hamrinc tonna súlyú aranytömböt és aranypénzt menekített ki a jegybank az ausztriai Spital am Pyhrnbe. A háború után az aranytartalék visszakerült az országba, és fedezetként támogatta a magyar gazdaság stabilizációját és a pénzügyi konszolidációt a forint bevezetésekor. A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka több lépcsőben minimális, mintegy 3,1 tonnás szintre csökkent.

Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd 2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet-állományát. Az aranytartalék jelenlegi, 110 tonnára történő növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében. A magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett.