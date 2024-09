Tíz éve nem termett ilyen kevés körte, mutatjuk, hogy miért

Megjegyzik: az utóbbi években a körte termőterülete és termésmennyisége is folyamatosan csökkent. Az országban 1886 hektáron termelnek körtét, köztük számos tájfajtát. Tavaly is gyenge termést takarítottak be, a NAK és a FruitVeB körképe szerint a kedvezőtlen időjárás miatt idén még a tavalyinál is kevesebb termés várható.