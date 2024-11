Karácsonyi roham: megindult a játékok beszerzése, de mi a legnépszerűbb?

Átlagosan 102 ezer forintot terveznek elkölteni a magyarok az ünnepekre, ebben minden benne van, az utolsó szaloncukorig. A Cofidis közleménye szerint 46 ezer forintot szánnak a megkérdezettek az ajándékokra. A következő hetekben minden a karácsonyról szól a kiskereskedelemben.

A roham megindult, az ünnepi időszakban mélyebben nyúlunk a pénztárcába. A svéd bútoráruház, az Ikea már bejelentette, hogy november 28-án kezdi meg a karácsonyfa akcióját. Az áruház azt írja a honlapján, hogy nem emel árat, idén is 9990 forintba fog kerülni a fenyő mérettől függetlenül, sőt a klubkártyával rendelkezőknek további kedvezményt ad. Viszont évről évre kevesebben vásárolnak igazi fenyőt, a műfenyő térhódítása megállíthatatlan.

Sok játék fogy karácsonykor

Idén is a társasjátékok vezetik a népszerűségi listát, amelyeket a LEGO, a kreatív és fejlesztő játékok, valamint a járművek követnek. A szülők ma már nem csupán a szórakoztató és készségfejlesztő játékokat keresik, hanem a fenntarthatóságot és az interaktív funkciókat is előnyben részesítik.

November közepén indul a játékpiac legerősebb időszaka, amikor az éves forgalom csaknem fele realizálódik, közölte a REGIO JÁTÉK. A saját adataik szerint az ünnepi szezonban várható átlagos kosárértékünk online 16 ezer forint, míg az áruházakban 12 ezer forint körül alakul, ami nagyjából megegyezik a tavalyi adatokkal. A forgalom folyamatosan nő, de az igazi roham mikulás után kezdődik; decemberben 4-4,5-szer több vásárlót szolgálnak ki – írja a közlemény.



A játékkereskedő friss kutatása szerint a vásárlók jelentős része anyagi tudatossággal készül a karácsonyra, mivel minden második családnál a teljes ünnepi kiadás meghaladja a 75 ezer forintot, amelynek kétharmadát az ajándékok teszik ki. A legtöbben idén 10-15 ezer forintot (28 százalék) költenek egy meglepetésre, míg a megkérdezettek egynegyede húszezer forint feletti ajándékot nézett ki.

Sose megy ki a divatból a társasjáték

Idén is a társasjátékok, a LEGO, a kreatív, fejlesztő játékok és a járművek a legnépszerűbb ajándékok. A társasok közöl azt keresik a vásárlók, amelyek csapatmunkát igényelnek, összehozzák a családot, több generációt is össze tudnak ültetni. De a fiúk még mindig járművekre vágynak, a kisautóktól kezdve a távirányítós versenykocsiig, mindenre van érdeklődés. Új szempont a vásárláskor a fenntarthatóság, illetve a digitális és interaktív funkciók is. Éppen ezért egyre több játék készül újrahasznosított műanyagból, természetes fából vagy biológiailag lebomló anyagokból, amelyek támogatják a tudatos életmódot. Emellett a gyártók kreatívan ötvözik a hagyományos játékokat digitális technológiákkal, legyen szó egy alkalmazáson keresztül elérhető extra tartalomról vagy okos funkciókról, amelyek új élményeket hoznak a játékok világába – emelte ki a játékkereskedő vállalat.

Egyre többen vásárolnak a webshopokból

A Régió felmérésének eredményei szerint a vásárlók az online és offline vásárlást közel fele-fele arányban választják. Enyhe többségük (58 százalék) az online platformokat részesíti előnyben ajándékvásárláskor, főként az árak könnyű összehasonlíthatósága, a kényelem és a széles termékválaszték miatt. Azok, akik inkább személyesen vásárolnak, a személyes játékválasztási tanácsadásért és a kézzelfoghatóság élménye miatt keresik fel az üzleteket.

