Szintet lépett a magyar–kínai elektromos járműipari együttműködés

A Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében nagy érdeklődés mellett valósult meg a második, újenergia-meghajtású járművek tematikájú (NEV) magyar–kínai kerekasztal. A rendezvényen, a Magyarországon gyártóüzemet építő kínai gépjárműgyártók és akkumulátorgyártók mellett jelen voltak a beszállítóikat képviselő kínai és magyar szakmai szervezetek, a jelentősebb beszállítók és a témában érintett K+F központok képviselői.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A vállalati szektor közös érdekek mentén történő együttműködése lehetőséget biztosít a kölcsönösen előnyös magyar–kínai gazdasági kapcsolatok további elmélyítésére.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar–kínai kerekasztalhoz kapcsolódóan kétoldalú tárgyalást folytatott Xin Guobinnal az Ipari és Információ Technológiai Minisztérium (MIIT) miniszterhelyettesével.

Magyarország és Kína kapcsolatának fontosságát jól mutatja, hogy két év alatt ez volt a negyedik magas szintű találkozó az MIIT vezetői és a nemzetgazdasági miniszter között. Nagy Márton tavaly októberben írt alá együttműködési megállapodást Jin Zhuanglong MIIT miniszterrel a harmadik Övezet és út fórumon. A megállapodásban rögzítésre került, hogy a két intézmény közötti tudásmegosztást a digitális gazdaság, az újenergia-meghajtású járművek, valamint a dekarbonizáció területén egyaránt megerősítik. Megegyezés született, hogy az együttműködési megállapodás tovább bővül az akkumulátor-értéklánc területére.

Emellett megállapodás született az újenergia-meghajtású járművek ellátási láncához kapcsolódó munkacsoport létrehozásáról.

A miniszter a megbeszélés kapcsán kiemelte: az elektromos autózás jelenti a jövőt, amely a zöld-, körforgásos gazdaság egyik húzóágazata és elképzelhetetlen versenyképes akkumulátoripar nélkül. Magyarország már ma is élen jár a high-tech akkumulátorok előállításában, az akkumulátor-feldolgozás és az értékes nyersanyagok újrahasznosítása azonban még hiányzó iparágnak számít hazánkban és egész Európában is. Ezért az akkumulátor újrahasznosításának iparági meghonosítása európai szinten is versenyelőnyt hozhat hazánk számára. Magyar érdek, hogy ne csak az előkezelés, hanem a teljes feldolgozási ciklus Magyarországra kerüljön, mivel az hazánk versenyképességének fokozása mellett a zöldátállás felgyorsításához is érdemben hozzájárul.

