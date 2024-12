Jócskán megdrágultak a céges bankszámlák

Az elmúlt két évben összesen akár 70 százalékkal is növekedhettek a mikro- és kisvállalkozások bankszámlavezetési költségei a magas infláció és a pénzügyi tranzakciós illeték emelkedése miatt – hívta fel a figyelmet friss elemzésében a Biztosdöntés.hu.

A vállalkozások – a lakossággal ellentétben – nem kapnak díjkedvezményt az átutalások első 50 ezer forintjára, nincs ingyenes készpénzfelvétel, QR-kódos fizetés vagy fizetési kérelem sem. Ebben a szektorban nem szokás korlátlan díjmentes átutalási lehetőséget adni a bankok részéről, így a vállalkozások csillapítás nélkül a nyakukba kapják a piaci költségnövekedési hatásokat.

Ezt pedig beépítik a viszonteladói vagy végfelhasználói áraikba, így a céges banki díjemeléseket is végső soron a lakosság fizeti meg.

A portál piaci gyűjtést végzett 2024 decemberében, amelyben arra volt kíváncsi, hogy mennyibe kerül néhány millió forint átutalása több részletben, a számlavezetés havidíjával és a legolcsóbb céges bankkártya éves díjának egyhavi átlagával együtt a már működő kis- és középvállalkozásoknál. Az elemzés alapját az adta, hogy az idén augusztus 1-jétől érvényes pénzügyi tranzakciósilleték-emelést mára jórészt minden bank beépítette a vállalkozóknak kínált bankszámlái díjazásába.

A portál számítása szerint egymillió forint tíz egyenlő részletben történő utalásánál több mint négyszeres a különbség az egyes szolgáltatók ajánlatai között, míg hárommillió forintos összeget és hat utalást figyelembe véve már több mint tízszeres, ötmillió forintnál és öt utalásnál pedig több mint hússzoros a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat közötti differencia.

Az áfa hatálya alá nem tartozó, illetve jelenleg a kata adózási formát alkalmazó egyéni vállalkozások a drága pénzforgalmi bankszámla helyett a sokkal kedvezőbb díjú lakossági bankszámlával is bankolhatnak – hívja fel a figyelmet az elemzés.

Ezek a számlák nemcsak olcsóbbak, de olyan készpénzfelvételi és átutalási kedvezményeket is biztosítanak, amelyek vállalkozói számlákon egyáltalán nem érhetők el.

Gergely Péter, a Biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője ezért azt tanácsolja ezeknek az egyéni vállalkozóknak, hogy éljenek a lehetőséggel, és válasszanak vállalkozásuk pénzügyeinek lebonyolítására egy kedvező bankszámlát a hagyományosan drága céges helyett, amellyel tetemes bankköltséget spórolhatnak meg.

Akik már most is lakossági bankszámlát használnak, azoknak a következő pár hónapban emelkednek a díjaik a pénzügyi tranzakciós illeték áthárítása miatt, amihez kisvártatva hozzájön még a bank szokásos évi egyszeri inflációs díjemelése is.

Számukra érdemes lehet még az év végén vagy a következő év elején áttekinteni a banki ajánlatokat, és a megemelkedett bankköltségek elfogadása helyett kedvezőbb számlacsomagot választaniuk az új évre – javasolja a szakértő.