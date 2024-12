Tiborcz István elmondta, kikéri-e Orbán Viktor véleményét üzleti ügyekben

Ritkán ad interjút Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa, a Forbes magazin januári számában megjelent interjúból most mégis kiderült, hogy

nem szokta a kormányfőt üzleti ügyekkel zaklatni, szabadidejében pedig zongoraórákat vesz.

A magazin januári számának címlapsztorijában gyakorltatilag az üzletember portréját rajzolták meg. Ebben szerepel, hogy a szombathelyi családból származó, egyik ágról orvos, másik oldalról ügyvéd és bíró felmenőkkel rendelkező Tiborcz Istvánnak a jobboldaliság az anyatejjel jött. Az 1990-es évek politikai fordulataira úgy tekint, hogy „érdekes idők voltak, de gyerekkoromban nem érdekelt a politika”. A családja kifejezetten vagyonos volt, és már gyerekkorában sokat utazott. „A kilencvenes évek elején már Olaszországba jártunk síelni, meg mindenfelé utaztunk a világban. Akkor is szerettem a szállodákat, mindig mindenhol szállodába mentünk.”

Vasárnapi ebéd a miniszterelnökkel

Mindenki vállalkozott körülötte, és nem volt kérdés, hogy egyszer ez lesz az ő útja is. Édesanyja varrodatulajdonosként a saját tervezésű ruháit nyugati határszéli butikoknak árulta, apja máig igazságügyi orvosszakértőként dolgozik biztosítóknak, de több évtizede építi a család mezőgazdasági érdekeltségeit is. Tiborcz a húszas évei elejétől kezdett maga is vállalkozni, mellette először a debreceni jogi karra, majd a Károlira járt. Első fontosabb vállalkozásában Németországból importáltak transzformátorokat.

Az Eliost 2009-ben alapította, aminek 2010 és 2013 között a Közgép volt a többségi tulajdonosa, majd ebből való kiszállása után 2015-ben az ingatlanfejlesztési piacra lépett,

amit az Origónak 2017-ben adott interjúban azzal indokolt, hogy ez a terület nincs kapcsolatban állami és önkormányzati tenderekkel.

Tiborcz István elmondta, hogy az érdekeltségébe tartozó ingatlanalapokban nem az ő pénze van, hanem a befektetőké, míg a magántőkealapokban lévő vagyonról azt mondta, hogy az a magántőkealapok befektetőié, őket pedig ugyanúgy védi a banktitok, mint bármelyik számlatulajdonost, és ezt tiszteletben kell tartani. Az üzletemberről kiderül az is, hogy a felvásárolt stratégiai cégekben hagyja a menedzsmentet dolgozni, de a szállodái tervezésébe a legapróbb részletekig belefolyik. Ezekben a döntésekben viszont nem kéri ki apósa, Orbán Viktor miniszterelnök véleményét.

Amikor szerdán Hszi Csin-pinggel, pénteken Donald Trumppal tárgyal, és a kettő között még Erdogannal, akkor a vasárnapi ebédnél nem jut eszembe az üzleti dolgaimmal terhelni

– mondta a lapnak.

